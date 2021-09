Čínsky gigant Evergrande upokojil trhy, spoločnosť sa rozhodla uhradiť aspoň úroky zo svojich dlhov

Vláda ponecháva investorov v neistote

Pokúsia sa chrániť rodiny

22.9.2021 - Čínsky developerský gigant Evergrande, ktorý sa s ťažkosťami snaží vyhnúť bankrotu, v stredu aspoň na chvíľu upokojil trhy. Oznámil totiž, že uhradí úroky zo svojich dlhov, ktoré sú splatné tento týždeň. Skupina Evergrande, ktorá je jedným z najväčších čínskych súkromných konglomerátov, k 30. júnu dlhovala dva bilióny jüanov vlastníkom dlhopisov, bankám, stavebníkom a ďalším veriteľom.Z tohto celkového dlhu je v priebehu roka splatných 240 miliárd jüanov, čiže takmer trikrát viac ako je finančná hotovosť firmy.Problémy najviac zadlženého developera na svete vyvolávajú nervozitu na globálnych trhoch pre obavy, že Evergrande je na pokraji kolapsu. Niektorí analytici varujú, že bankrot takého veľkého a tak veľmi zadlženého developera by mohol mať veľký vplyv na čínsku ekonomiku, čo by potenciálne mohlo zasiahnuť globálny finančný systém.Čínska vláda ponecháva investorov v neistote, či by mohla intervenovať. Podľa ekonómov banky a vlastníci dlhopisov pravdepodobne pocítia straty, ak Evergrande bude reštrukturalizovať svoje dlhy. Peking však podľa analytikov má zdroje na to, aby predišiel kolapsu čínskeho bankového trhu.Podľa ekonómov čínska vláda nechce vyvolať dojem, že organizuje záchranu konglomerátu Evergrande, pretože sa snaží súkromné firmy donútiť, aby redukovali svoje dlhy. Vláda sa však podľa ich názoru pokúsi chrániť rodiny, ktoré zaplatili za byty, ktoré ešte len majú postaviť.Vládnuca čínska komunistická strana od roku 2018 označuje redukciu dlhov a finančných rizík za prioritu. Celkový dlh firiem, vlády a domácností v Číne však vlani stúpol na úroveň takmer 300 percent hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny z úrovne 270 percent HDP, na ktorej bol v roku 2018. V prípade štátu so strednými príjmami sa takáto zadlženosť považuje za nezvyčajne vysokú.