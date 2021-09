Zranenú ženu so stratou pamäte na ostrove Krk identifikovali, malo by ísť o Slovenku

aktualizované 22. septembra, 14:20



22.9.2021 (Webnoviny.sk) -Chorvátska polícia identifikovala ženu so stratou pamäte, ktorú našli 12. septembra na ostrove Krk. Ako sa uvádza vo vyhlásení policajného zboru Prímorsko-gorskokotarskej župy, v spolupráci s verejnosťou, médiami a príslušnými orgánmi v Chorvátsku aj v zahraničí sa ju podarilo identifikovať ako 57-ročnú Slovenku. Jej identitu chorvátskym úradom potvrdila aj slovenská polícia.Chorvátske médiá informovali, že žena, ktorá si nepamätala, kto je a odkiaľ prišla, komunikovala v angličtine a miestni obyvatelia ju našli sedieť na skale v odľahlej časti ostrova. Nemala pri sebe doklady ani mobilný telefón. Žena mala v čase nájdenia zranenia a záchranné zložky jej poskytli pomoc a previezli ju do nemocnice.Polícii sa doteraz podarilo zistiť, že Slovenka prišla do Chorvátska ako turistka. Naďalej však vyšetrujú okolnosti, ktoré predchádzali jej príchodu a nájdeniu na ostrove Krk.