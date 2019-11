Čínsky jüan prvýkrát od augusta posilnil pod 7 CNY/USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 5. novembra (TASR) - Čínsky jüan výrazne posilnil a jeho kurz voči doláru sa prvýkrát od augusta dostal pod dôležitú hranicu 7 CNY/USD. Dôvodom rastu čínskej meny na 3-mesačné maximum je zvýšenie nádejí investorov týkajúcich sa potenciálnej obchodnej dohody medzi USA a Čínou. Kurz jüanu sa podľa údajov agentúry Reuters dostal až na 6,9912 CNY/USD a bol najsilnejší od 5. augusta.Psychologicky dôležitá úroveň 7 CNY/USD bola celé roky kľúčovou hranicou podpory až do začiatku augusta, keď čínska centrálna banka umožnila domácej mene oslabiť nad túto úroveň prvýkrát za vyše 11 rokov. Americké ministerstvo financií krátko po tom označilo Čínu za menového manipulátora. Biely dom to urobil prvýkrát od roku 1994, keď takto Peking označila administratíva prezidenta Billa Clintona.Reuters uviedol, že Čína tlačí na USA, aby v rámci prvej časti obchodnej dohody zrušili viac ciel zavedených v septembri. Experti očakávajú, že dve najväčšie svetové ekonomiky podpíšu čiastočnú obchodnú dohodu ešte v novembri. Washington aj Peking minulý týždeň vyhlásili, že v rokovaniach nastal pokrok.Americký prezident Donald Trump v piatok (1. 11.) povedal, že rokovania pokračujú dobre a že by chcel dohodu podpísať spoločne s čínskym prezidentom Si Sin-pchingom, až bude pripravená.