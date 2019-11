Vláda sa má zaoberať návrhom na zdvojnásobenie bankového odvodu

Na archívnej snímke minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 5. novembra (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) predloží na stredajšie (6. 11.) rokovanie vlády návrh na zdvojnásobenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií s účinnosťou od budúceho roka. Podľa rezortu je to opatrenie, ktoré prinesie dodatočné zdroje do štátnych finančných aktív. Súčasťou novely zákona bude aj predĺženie účinnosti tohto odvodu.V súčasnosti banky platia odvod vo výške 0,2 % z hodnoty svojich pasív vykazovaných v súvahe. Od budúceho roka sa má odvod podľa návrhu rezortu financií zvýšiť na 0,4 %, čo znamená, že banky v roku 2020 odvedú do štátnych finančných aktív o 144 miliónov eur viac.vysvetlil v stanovisku pre médiá Kamenický.Bankový odvod platí na Slovensku od roku 2012 a bol zavedený na vykrytie prípadných budúcich finančných kríz a ochranu stability bankového sektora na Slovensku. Finančné prostriedky sú vedené na osobitnom účte štátnych finančných aktív.Čistý zisk bankového sektora na Slovensku po zdanení bol v roku 2018 takmer 640 miliónov eur a za prvý polrok tohto roka dosiahol hodnotu 346 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o dve percentá. Ziskovosť bankového sektora meraná priemernou hodnotou rentability vlastného kapitálu bánk je v krajinách Európskej únie v priemere 6,5 %, zatiaľ čo na Slovensku je to podľa rezortu viac ako 11 %. Ministerstvo bude o novele zákona, tak ako je zvykom pri podobných zákonoch, informovať aj Európsku centrálnu banku.