 Nedeľa 15.2.2026
 Zo zahraničia

15. februára 2026

Čínsky minister zahraničia vyzval Kanadu, aby spolupracovali a zabránili USA v zasahovaní do ich záležitostí


Tagy: čínsky minister zahraničných vecí kanadská ministerka Kanadský premiér

Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi počas sobotňajšieho stretnutia na okraji bezpečnostnej konferencie vyzval svoju kanadskú kolegyňu



germany_munich_security_conference_38498 676x451 15.2.2026 (SITA.sk) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi počas sobotňajšieho stretnutia na okraji bezpečnostnej konferencie vyzval svoju kanadskú kolegyňu Anitu Anandovú, aby obe krajiny spolupracovali na odstránení zasahovania do svojich záležitostí.


Wang, ktorý sa stretol s viacerými západnými lídrami počas bezpečnostnej konferencie v Mníchove, sa snaží prezentovať Peking ako stabilnejšieho partnera v porovnaní s čoraz nepredvídateľnejšími Spojenými štátmi. Kanadský premiér Mark Carney, ktorý nastúpil do úradu minulý rok, navštívil Čínu v januári v rámci globálneho úsilia rozšíriť kanadské exportné trhy a znížiť závislosť na obchode so Spojenými štátmi.

Podľa predbežnej obchodnej dohody, ktorá bola oznámená, sa očakáva, že Peking zníži clá na kanadský kanolový olej a umožní Kanaďanom bezvízové cestovanie do Číny. Spojené štáty však pohrozili uvalením 100 % ciel na kanadské produkty, ak by dohoda vstúpila do platnosti. Wang povedal Anandovej, že krajiny by mali spoločne čeliť zasahovaniu, bez toho, aby menoval Spojené štáty.

Čína je ochotná spolupracovať s Kanadou na odstránení zasahovania, obnovení výmen a spolupráce v rôznych oblastiach,“ uviedol Wang podľa vyhlásenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí. Wang v sobotu označil Carneyho návštevu v Číne za úspešnú a povedal, že obe krajiny by mali budovať zdravé a stabilné nové strategické partnerstvo.


Zdroj: SITA.sk - Čínsky minister zahraničia vyzval Kanadu, aby spolupracovali a zabránili USA v zasahovaní do ich záležitostí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínsky minister zahraničných vecí kanadská ministerka Kanadský premiér
