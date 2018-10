Čínsky obchod so Severnou Kóreou za 9 mesiacov klesol o 57,1 %

Čínske prepravné kontajnery v prístave Savannah. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 23. októbra (TASR) - Hodnota čínskeho obchodu so Severnou Kóreou od začiatku januára do konca septembra 2018 klesla o 57,1 % na 1,71 miliardy dolárov (1,49 miliardy eur) oproti predchádzajúcemu roku. Vyplýva to z oficiálnych colných údajov, ktoré Čína zverejnila v utorok.Import zo Severnej Kórey do Číny sa v sledovanom období znížil o 89,6 % na 153,81 milióna USD, zatiaľ čo čínsky export do komunistickej Severnej Kórey klesol o 37,7 % na 1,56 miliardy USD.V septembri sa obchodná bilancia Číny so Severnou Kóreou znížila len mierne na 218,53 miliónov USD z 219,9 milióna USD v predchádzajúcom mesiaci.Hodnota vývozu do Severnej Kórey dosiahla v septembri 200,33 miliónov USD, čo je tiež mierny pokles z 200,7 milióna USD v auguste.