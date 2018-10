Zomrel zakladateľ módnej značky Benetton

Gilberto Benetton, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 23. októbra (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrel v pondelok večer na severe Talianska Gilberto Benetton, ktorý so svojimi tromi súrodencami založil taliansku odevnú firmu Benetton, známu viacerými kontroverznými kampaniami. Oznámila to jeho rodina, informuje agentúra AP.Rodina uviedla, že Benetton zomrel vo svojom dome v meste Treviso, kde módna značka United Colors of Benetton sídli. Podľa miestnych médií Benetton trpel nezverejnenou chorobou.Gilberto spolu so súrodencami Carlom, Lucianom a Giulianou založili spoločnosť Benetton v roku 1965 a vytvorili z nej svetovú značku.Agentúra AP si všíma, že rodinou Benettonovcov je ovládaná aj akciová spoločnosť Autostrade per l'Italia, ktorej talianska vláda pripisuje zodpovednosť za zrútenie diaľničného Morandiho mosta v Janove, pri ktorom v auguste zahynulo 43 ľudí.