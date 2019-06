Čínsky prezident Si Ťin-pching navštívi vo štvrtok a v piatok KĽDR

Severokórejský líder Kim Čong-un (druhý zľava), jeho manželka Ri Sol-džu (vľavo), čínsky prezident Si Ťin-pching a prvá dáma Číny Pcheng Li-jüan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 18. júna (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching podnikne tento týždeň štátnu návštevu Severnej Kórey, informovali v pondelok v Pekingu štátne médiá. Návšteva sa uskutoční v období, keď sa rozhovory USA so Severnou Kóreou (KĽDR) o jej jadrovom odzbrojení nachádzajú na mŕtvom bode, pripomenula tlačová agentúra AP.Si Ťin-pching sa počas návštevy vo štvrtok a v piatok stretne so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, oznámila čínska štátna televízna stanica CCTV. Dodala, že to bude prvá cesta čínskeho prezidenta v KĽDR za posledných 14 rokov.Severokórejská oficiálna tlačová agentúra KCNA tiež o návšteve informovala, ale neposkytla žiadne ďalšie podrobnosti.Návšteva sa časovo zhoduje so 70. výročím nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Severnou Kóreou, vysvetlila CCTV. Obaja lídri si vymenia názory na situáciu na Kórejskom polostrove, dodala televízia.Návšteva sa bude konať v období, keď sa rokovania USA a KĽDR o odstránení jadrových zbraní nachádzajú v slepej uličke.Summit Trumpa s Kimom vo februári vo Vietname sa skončil neúspechom, pretože USA odmietli požiadavku KĽDR o zrušenie rozsiahlych sankcií OSN výmenou za to, že Severná Kórea znefunkční svoj hlavný jadrový komplex. To je však iba čiastočný krok v procese odzbrojenia. Od stroskotania summitu neboli oznámené žiadne dôležité kontakty medzi USA a KĽDR.Kim cestoval v apríli na ruský Ďaleký východ, kde sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Tento krok bol vnímaný ako snaha o zvýšenie nátlaku na Washington a ako pokus presvedčiť Moskvu, aby zmiernila uplatňovanie medzinárodných sankcií voči Severnej Kórei.KĽDR minulý mesiac tiež vystrelila do mora rakety krátkeho doletu a ďalšie zbrane, očividne sa tak pokúšala vytvoriť ďalší tlak na Washington.Si Ťin-pching sa od nástupu do prezidentského úradu v roku 2012 stretol s Kimom štyrikrát v Číne. Stretnutia sa konali vždy okolo termínov Kimových summitov s Trumpom a juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, čo zdôrazňovalo úlohu Pekingu ako kľúčového hráča v patovej situácii v jadrovom odzbrojení.Podľa čínskeho politológa Čang Li-fana cieľom návštevy Si Ťin-pchinga zrejme nie je dosiahnuť prelom, ale skôr pripomenúť ostatným krajinám jedinečné postavenie Číny. Peking podľa neho chce zrejme zdôrazniť svoj vplyv pred summitom skupiny krajín G20 v Japonsku tento mesiac a potvrdiť samého seba ako globálneho hráča v období silnejúcich obáv z jeho ekonomiky.