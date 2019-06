Egypt nedovolil pochovať exprezidenta Mursího na rodinnom cintoríne

Egyptský prezident Muhammad Mursí, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira/Istanbul/Gaza 18. júna (TASR) - Egyptské úrady odmietli povoliť, aby bol exprezident Muhammad Mursí pochovaný na cintoríne jeho rodiny. Tlačovej agentúre Reuters to v pondelok oznámil jeho syn Abdulláh Muhammad Mursí.Syn povedal, že Mursího rodina nevie, na ktorom mieste sa nachádza jeho telo, a že ich jediný kontakt s úradmi je prostredníctvom rodinných právnikov. Syn dodal, že otca chceli pochovať v jeho rodnej provincii Šarkíja v delte Nílu.dodal syn.Bývalý egyptský prezident Muhammad Mursí (67) skolaboval v pondelok počas pojednávania súdu, pred ktorým sa zodpovedal z obvinení zo špionáže. Previezli ho do nemocnice v Káhire, kde zomrel. Podľa zdroja z lekárskeho prostredia skonal na srdcový záchvat.Islamistická organizácia Moslimské bratstvo obvinila egyptské úrady zo zodpovednosti za "úmyselné pomalé usmrtenie" exprezidenta Mursího. Egyptské úrady "ho umiestnili do samoväzby..., odopierali mu liečbu a podávali mu nechutné jedlo..., nezabezpečili mu ani tie najzákladnejšie ľudské práva", uvádza sa vo vyhlásení Strany slobody a spravodlivosti, ktorú založili členovia Moslimského bratstva.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok tiež obvinil "tyranov" Egypta zo smrti niekdajšieho prezidenta Mursího.povedal Mursího blízky spojenec Erdogan v televíznom prejave v Istanbule.Vzťahy medzi Tureckom a Egyptom prakticky neexistujú od roku 2013, keď egyptská armáda vedená Abdalom Fattáhom Sísím zvrhla islamistického prezidenta Mursího. Sísí je odvtedy prezidentom.Erdogan dôrazne odsúdil Mursího zvrhnutie a vyzval na prepustenie väzňov z hnutia Moslimské bratstvo v Egypte.Turecký líder označil Mursího smrť za "symbol toho, kam až viedlo prenasledovanie jeho osoby a jeho ľudí". Exprezidenta nazval "mučeník".vyhlásil Erdogan a obvinil členské štáty Európskej únie, že zatvárajú či pred popravami v Egypte.Mursí v roku 2012 vyhral za podpory hnutia Moslimské bratstvo prvé demokratické prezidentské voľby v Egypte po páde autoritárskeho režimu Husního Mubaraka. Po vlne protivládnych demonštrácií v lete roku 2013 však Mursího zosadili počas vojenského prevratu, na ktorého čele stál súčasný prezident Sísí.Mursí si vo väzení odpykával 20 rokov väzenia, na ktoré bol odsúdený v súvislosti s násilným potlačením demonštrácií z roku 2012, keď časť obyvateľov Egypta protestovala proti islamizácii verejného života a politiky v krajine za jeho vlády. Okrem toho dostal ďalších 25 rokov za to, že sa ako prezident dopustil vyzradenia štátneho tajomstva.Moslimské bratstvo bolo v roku 2013 v Egypte úradne zakázané a neskôr označené za teroristickú organizáciu. Jej členovia a stúpenci sú odvtedy vystavení tvrdým represáliám egyptských úradov.Poctu vzdalo v pondelok zosnulému Mursímu aj radikálne palestínske hnutie Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy. Mursí bol blízkym spojencom tohto militantného zoskupenia, ktoré je odnožou Moslimského bratstva.Hamas vyzdvihol Mursího "dlhý boj v službe Egyptu a jeho ľudu, ale tiež palestínskej otázke".