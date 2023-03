Čínsky prezident Si Ťin-pching prvýkrát od invázie navštívi Rusko, podľa Kremľu podpíšu „dôležité bilaterálne dokumenty“

Štátna návšteva Ruska

Čína odmieta odsúdiť ruský útok

17.3.2023 (SITA.sk) - Čínsky líder Si Ťin-pching budúci týždeň na pozvanie ruského vodcu Vladimira Putina navštívi Rusko. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na vyhlásenie čínskeho ministerstva zahraničných vecí.„Prezident Si Ťin-pching absolvuje od 20. do 22. marca na pozvanie prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina štátnu návštevu Ruska,“ uviedla v piatok hovorkyňa čínskeho rezortu zahraničia Chua Čchun-jing. Bude to Siho prvá návšteva Ruska odkedy Putin vlani nariadil inváziu na Ukrajinu.Kremeľ návštevu potvrdil s tým, že lídri budú diskutovať o „strategickej spolupráci“. „Počas rozhovorov sa bude diskutovať o aktuálnych otázkach ďalšieho rozvoja komplexných partnerských vzťahov a strategickej spolupráce medzi Ruskom a Čínou. Naplánovaná je aj výmena názorov v kontexte prehlbovania rusko-čínskej spolupráce na medzinárodnej scéne,“ priblížil Kremeľ s tým, že podpíšu „niekoľko dôležitých bilaterálnych dokumentov“.Návšteva prichádza v čase, keď sa Čína pokúša prezentovať ako neutrálny mierový vyjednávač v súvislosti s Ukrajinou, čo sa však v dôsledku silnejúceho partnerstva Pekingu s Moskvou na západe stretlo so skepsou.Čína naďalej odmieta odsúdiť ruský útok na Ukrajinu a označiť ho za inváziu a miesto toho tvrdí, v súlade s kremeľským naratívom, že konflikt vyprovokovalo NATO. Poskytuje tiež Moskve diplomatickú podporu a rozširuje obchodné a vojenské väzby.Západní predstavitelia zároveň vyjadrili obavy, že by Čína mohla zvažovať poskytnutie smrtiacej vojenskej pomoci Rusku, čo však Peking odmieta.