Hotovo: Slovensko pošle na Ukrajinu stíhačky MiG-29

Slovensko pošle na Ukrajinu stíhačky MiG-29 a časť systému protivzdušnej obrany Kub. Dočasne poverená vláda Eduarda Hegera o tom rozhodla na piatkovom online rokovaní. Heger o tom informoval na tlačovej konferencii.



Medzinárodná dohoda bola podľa Hegera schválená na vláde jednohlasne. Deklaroval, že o darovaní techniky rozhodol kabinet v súlade s Ústavou SR.

Ešte vo februári ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oficiálne požiadal Slovensko o dodanie stíhačiek MiG-29 na obranu pred ruskou agresiou. Heger vtedy povedal, že Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo.

Minister Naď aj premiér Heger obhajujú odoslanie migov na Ukrajinu troma argumentami. Hlavným z nich je ten, že Slovensko už tieto lietadlá nepotrebuje. „Tento systém je pre nás nepoužiteľný,“ zopakoval aj v piatok Heger.

V septembri 2022 ich armáda uzemnila kvôli tomu, že ich nedokázala plnohodnotne prevádzkovať, keďže ich servis zabezpečovali ruskí technici. Tí sa po agresii proti Ukrajine buď vrátili do Ruska, alebo im aj slovenské ministerstvo obrany dalo najavo, že ich považuje za bezpečnostné riziko.

Čo je rovnako podstatné, armáda k ním nemá k migom ani dosť pilotov, pretože už pred rokmi prestala s ich prípravou na tento typ techniky. „Na konci dňa sme k ním mali len päť pilotov,“ povedal náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko.

Za druhé: Ukrajine pomôžu v boji proti agresii. Naď povedal, že Ukrajinci by ich mohli využiť aj pri zostreľovaní ruských rakiet, ktorými sú pravidelne bombardované ukrajinské mestá.

„Naša vláda stojí na správnej strane dejín,“ povedal k tomu Heger.

Za tretie: Slovensko podľa Naďa dostane za migy kompenzáciu. Približne 200 miliónov eur by malo prísť z Európskeho mierového nástroja. K tomu sľubuje, že Slovensko by malo dostať bližšie nešpecifikované zbrane americkej výroby v hodnote 700 miliónov eur.

Účtovná hodnota desiatich modernizovaných, troch nemodernizovaných migov a dvoch batérií protileteckého systému KUB, ktoré sú tiež súčasťou slovenskej pomoci, je podľa Naďa 400 miliónov eur.

„Ak dostaneme 900 miliónov za lietadlá, ktoré majú účtovnú, teda nie reálnu, ale účtovnú hodnotu len 400 miliónov, tak to aj niektorí opoziční poslanci uznali, že je to veľmi výhodné,“ povedal Naď.

