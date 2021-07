Čínsky prezident Si Ťin-pching varoval pred následkami šikanovania krajiny, hrozí krviprelievaním

Číňania vraj nikdy nešikanovali

Chcú ostrovy pod správou Japonska

Oslavy v celej krajine

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2021 (Webnoviny.sk) - Čína sa nenechá šikanovať, vyhlásil jej prezident Si Ťin-pching . Ktokoľvek to skúsi, bude podľa neho „čeliť rozbitým hlavám a krviprelievaniu pred železným veľkým múrom 1,4 miliardy čínskych ľudí“.Si vo štvrtok vystúpil na masovom zhromaždení pri príležitosti 100. výročia vzniku vládnucej Komunistickej strany Číny.V príhovore z balkóna Brány nebeského pokoja v Pekingu zdôraznil rolu strany pri obnovení dôstojnosti Číny, dosahovaní globálneho významu krajiny, z ktorej spravila druhú najväčšiu ekonomiku sveta. „História a ľudia si vybrali komunistickú stranu,“ vyjadril sa Si.„Číňania sú ľudia so silným zmyslom pýchy a sebavedomia. Nikdy sme nešikanovali, neutláčali a nezotročovali ľudí iného národa, nie v minulosti, v súčasnosti ani v budúcnosti,“ povedal Si s tým, že Číňania nedovolia žiadnej zahraničnej sile, aby spravila to isté im.Zároveň sľúbil, že si strana udrží kontrolu nad jej vojenským krídlom - Čínskou ľudovou oslobodeneckou armádou, z ktorej spraví armádu špičkovej úrovne s „ešte silnejšími kapacitami a ešte spoľahlivejším prostriedkami na zabezpečenie zvrchovanosti, bezpečnosti a rozvojových záujmov národa“.Siho vyjadrenia prišli v čase prehlbujúcej sa rivality s USA pre status globálnej mocnosti či stretov s Indiou pri ich spoločnej spornej hranici. Čína si tiež nárokuje neobývané ostrovy pod správou Japonska, takmer celé Juhočínske more a hrozí inváziou Taiwanu.Peking tiež čelí kritike za zneužívanie moci doma, vrátane zadržiavania viac ako milióna Ujgurov a ďalších moslimských menšín pre politickú prevýchovu v severozápadnom regióne Sin-ťiang či zadržiavania a zastrašovania oponentov od Tibetu po Hongkong.Si počas vystúpenia v Pekingu vyhlásil, že sa Číne podarilo obnoviť poriadok v Hongkongu po protivládnych protestoch a zopakoval odhodlanie krajiny dostať pod kontrolu Taiwan, na ktorý si robí nárok ako na súčasť svojho územia.Štvrtkové podujatie je vyvrcholením týždňa osláv a výstav zvýrazňujúcich rolu komunistickej strany v zlepšovaní kvality života a obnove čínskeho vplyvu v oblasti hospodárstva, politiky a armády.Oficiálny naratív strany prehliada chyby minulosti alebo súčasné kontroverzie a zdôrazňuje vývoj, stabilitu a účinnosť, ktoré stavia do kontrastu s politickými škriepkami, nezvládaním pandémie a spoločenskými spormi v pluralitných demokraciách.Oslavy sa konajú naprieč celou krajinou, vrátane Hongkongu, kde si zároveň pripomínajú aj odovzdanie britskej kontroly nad mestom Číne v roku 1997. Napriek zákazu sa v Hongkongu konal aj protest skupiny aktivistov, ktorí vyzývali na prepustenie politických väzňov.