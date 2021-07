Vakcinácia je najúčinnejší nástroj v boji proti pandémii, Kollár je rozhodne za zvýhodnenie zaočkovaných

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý člen strany Za ľudí a dnes nezaradený poslanec NR SR Miroslav Kollár pre agentúru SITA povedal, že očkovanie je najefektívnejší nástroj v boji proti pandémii. Považuje preto za pochopiteľné, že vláda pri nízkej miere zaočkovania hľadá motivačné nástroje na zvýšenie miery zaočkovania.Kombináciu odmeňovania zaočkovaných a mierneho nátlaku na nezaočkovaných vníma ako legitímnu. „Ešte efektívnejšie by to bolo, ak by sa pridala naozaj motivačná mediálna kampaň a hlavne všetci politickí lídri, koaliční aj opoziční, s jasným podporným postojom v prospech očkovania," dodal. Doplnil, že zo zdravotných dôvodov nebude vo štvrtok a v piatok 2. júla v parlamente, ale keby bol, za tento návrh by zahlasoval.