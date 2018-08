Čínsky regulátor vyzval banky na podporu investícií do infraštruktúry

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 19. augusta (TASR) - Čínsky bankový a poisťovací regulátor požiadal finančné inštitúcie, aby poskytli väčšiu podporu investíciám do infraštruktúry, exportu a importu a úverovo spoľahlivým spoločnostiam, ktoré majú dočasné problémy.Vo vyhlásení uverejnenom na internetovej stránke v sobotu (18.8.) večer čínska banková a poisťovacia regulačná komisia vyzvala inštitúcie, aby zvýšili podiel strednodobých a dlhodobých pôžičiek a zabránili tak vzniku napätej situácie u klientov na konci mesiaca alebo štvrťroka.K tomto kroku došlo v čase, keď je situácia v čínskom hospodárstve neistá, čiastočne v dôsledku vystupňovania obchodného sporu so Spojenými štátmi. Čína v júli takmer štvornásobne zvýšila hodnotu schválených investičných projektov s fixnými aktívami oproti predchádzajúcemu mesiacu, pretože sa snaží urýchliť výdavky na infraštruktúru.V sobotu komisia vyzvala banky a poisťovne, aby sa venovaliv čínskom sektore infraštruktúry a spolupracovali s miestnymi samosprávami na identifikácii ich potrieb. Ale zároveň, aby dávali pozor na rast svojho zadlženia.Komisia tiež uviedla, že finančné inštitúcie by sa nemaliodvracať od spoločností, ktoré majú dobrú úverovú históriu, ale prežívajúPodporu by mal dostať aj zahraničný obchod a firmy zamerané na export, ktoré zasiahla situácia na medzinárodnom trhu a prekonávajú problémy, ale stále majú dobrú perspektívu.Rast čínskeho vývozu a dovozu sa v júli zrýchlil aj napriek novým americkým clám a obchodný prebytok Pekingu so Spojenými štátmi zostal v blízkosti rekordných maximálnych hodnôt.