Taliban sa zmocnil ďalšieho okresného mesta na severe Afganistanu

Člen afganských bezpečnostných zložiek sa prechádza na mieste útoku Talibanu na miestne veliteľstvo polície v Kábule, 2.3.2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 19. augusta (TASR) - Už druhé okresné mesto v provincii Fárjáb na severe Afganistanu padlo za niekoľko posledných dní do rúk radikálneho hnutia Taliban. Podľa tlačovej agentúry DPA to potvrdili tamojšie oficiálne zdroje.Členovia provinčnej rady vo Fárjábe uviedli, že 40-60 príslušníkov bezpečnostných síl a pracovníkov okresnej samosprávy v meste Belčerágh sa v nedeľu vzdalo Talibanu, ktorý ešte v utorok obsadil taktiež okresné mesto Ghórmáč. Vznikajú tak obavy, že bojovníci Talibanu by sa mohli zmocniť aj ďalších ôsmich zo 14 okresných správnych centier v tejto riedko osídlenej provincii, ktoré zatiaľ nemajú pod kontrolou.Obaja členovia provinčnej rady, na ktorých sa odvolala DPA, zhodne uviedli, že vládne sily sa vzdali bez boja. Podľa jedného z nich sa tak rozhodli po niekoľkých mesiacoch v obkľúčení Talibanom, bez akejkoľvek pomoci z provinčného hlavného mesta Majmana. Druhý zdroj však tvrdí, že išlo o výsledok vyjednávania miestnych kmeňových staršinov po tom, ako sa z danej oblasti stiahla armádna jednotka.Denník New York Times uviedol koncom júla s odvolaním sa na amerických predstaviteľov, že Spojené štáty presadzujú odsun vládnych síl z riedko osídlených častí Afganistanu, aby boli ušetrené ďalších útokov a mohli sa sústreďovať na ochranu významných miest. Podľa jedného z členov provinčnej rady vo Fárjábe sa táto politika začala zrejme uplatňovať v praxi, hoci s ňou niektorí afganskí predstavitelia nesúhlasia.Pri útoku Talibanu na jedinú vládnu základňu v okrese Ghórmáč desiatky vojakov zahynuli a ďalšie desiatky padli do zajatia.