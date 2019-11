Čínsky súd potrestal deviatich ľudí za predaj opiátu fentanyl do USA

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 7. novembra (TASR) - Čínsky súd v utorok odsúdil na podmienečný trest smrti jedného muža a ďalším ôsmim udelil tresty odňatia slobody za to, že do Spojených štátov nelegálne predávali opiát fentanyl, informovala agentúra AFP.Podľa súdu ide o výsledok prvého úspešného spoločného vyšetrovania čínskych a amerických úradov v súvislosti s drogou, ktorá spôsobila smrť tisícom Američanov.Čínske úrady v roku 2017 odhalili zločineckú skupinu so sídlom v Šanghaji a v provincii Ťiang-su na východe krajiny. Úrady konali na základe upozornenia amerického úradu pre clá a ochranu hraníc (CBP) a zhabali 11,9 kilogramov fentanylu.