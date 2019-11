Španielska prokuratúra sa odvolá voči rozhodnutiu v kauze znásilnenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 7. novembra (TASR) - Prokuratúra v Barcelone oznámila, že sa rozhodla podať odvolanie voči rozhodnutiu súdu v súvislosti so sexuálnym útokom skupiny mužov na tínedžerku z roku 2016. Informovala o tom agentúra AP.Súd minulý týždeň uznal piatich mužov za vinných z menej závažného trestného činu sexuálneho zneužívania namiesto sexuálneho útoku alebo znásilnenia. Mužom vymeral tresty odňatia slobody v dĺžke do 12 rokov.Súd v Barcelone zistil, že obeť bola pod vplyvom alkoholu a marihuany. Muži s ňou preto mohli mať sex aj bez použitia násilia a vyhrážok, čo je podľa španielskych zákonov potrebné na to, aby bol trestný čin klasifikovaný ako znásilnenie.K spáchaniu trestného činu došlo v októbri 2016 v katalánskom meste Manresa.Rozhodnutie súdu vyvolalo pobúrenie a protesty. Tisíce Španielov vyšli v pondelok do ulíc viacerých miest a žiadali zmenu v trestnom zákone