Čínsky zahraničný obchod v auguste klesol

Peking 8. septembra (TASR) - Čínsky zahraničný obchod sa v auguste oslabil. Export nečakane klesol a import sa znížil štvrtý mesiac po sebe. To signalizuje ochladzovanie druhej najväčšej svetovej ekonomiky a rastúcu potrebu nových stimulov. Hlavným dôvodom negatívneho vývoja je obchodná vojna medzi USA a Čínou.Vývoz sa v auguste medziročne znížil o 1 % na 214,8 miliardy USD (194,79 miliardy eur), uviedol čínsky colný úrad. Experti prognózovali nárast o 2 % po zvýšení o 3,3 % v júni. Dovoz padol o 5,6 % na 179,97 miliardy USD, pričom sa počítalo s poklesom až o 6 % po takisto -5,6 % v júli.Prebytok obchodnej bilancie sa v auguste znížil na 34,84 miliardy USD zo 45,06 miliardy USD v júli, pričom experti očakávali 43 miliárd USD.Export do USA v auguste medziročne padol o 16 % na 37,3 miliardy USD. Prebytok bilancie obchodu s USA sa znížil na 26,95 miliardy USD z 27,97 miliardy USD v júli. Za prvých 8 mesiacov tohto roka dosiahol 195,45 miliardy USD.Mnohí analytici predpokladajú, že čínsky zahraničný obchod sa bude oslabovať aj najbližšie mesiace. Signalizujú to napríklad exportné objednávky. Navyše ďalšie clá na dovoz čínskych tovarov do USA začnú platiť 1. októbra a ďalšie 15. decembra.Obchodná vojna medzi USA a Čínou spôsobila spomalenie oboch najväčších svetových ekonomík a brzdí aj globálnu expanziu. Mnohí analytici varujú, že spor môže stiahnuť USA do recesie. Obe strany však chcú na začiatku októbra pokračovať v obchodných rokovaniach.(1 EUR = 1,1027 USD)