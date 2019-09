Šéf DIW varuje pred ďalším odložením brexitu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. septembra (TASR) - Šéf nemeckého inštitútu pre výskum ekonomiky DIW Marcel Fratzscher varuje pred ďalším odložením brexitu." uviedol Fratzscher v rozhovore pre agentúru DPA. "."Britský parlament požaduje ďalšie odloženie brexitu naplánovaného na 31. októbra do konca januára. Ak by Londýn o to požiadal, mohla by mu Európska únia (EÚ) vyhovieť. Podľa Fratzschera sa už teraz z dôvodu neistoty znížil nemecký export do Veľkej Británie a Írska. "Nemecké firmy sa už teraz preorientovávajú. Aj bez dohody o brexite budú clá v obchode s Britániou podľa šéfa DIW zvládnuteľné a chaosu na hraniciach sa dá predísť. "" Dodal, že už neplatí ani argument, že je potrebné urobiť z Británie exemplárny príklad. "."S Fratzscherom nesúhlasia mnohí experti a ekonómovia. Štúdia nadácie Bertelsmann Stiftung tvrdí, že brexit bez dohody by spôsobil veľké straty. "," uviedol autor štúdie Dominic Ponattu pre DPA. "