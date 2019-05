Čínština je novým módnym jazykom na madridských súkromných školách

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Madrid 29. mája (TASR) - Mandarínska čínština je novým módnym jazykom na súkromných školách v španielskom Madride - vyučuje sa v 89 z nich, píše denník El País.Rodičia detí si dokonca najímajú čínske opatrovateľky a posielajú svojich potomkov do letných táborov v Číne, aby sa zdokonalili v "jazyku budúcnosti". Nelíši sa to od situácie, v ktorej boli oni sami pred 20 rokmi, keď jediným jazykom podľa diktátu vtedajšej módy bola angličtina, poznamenávajú španielske noviny.Mandarínsku čínštinu sa učia v Madride už aj trojročné deti, ktoré v tomto ázijskom jazyku zvládajú niektoré riekanky.Tieto deti majú už relatívne dobré základy angličtiny. Ich rodičia považujú za najlepšiu investíciu do ich budúcnosti plynulé ovládanie troch najpoužívanejších svetových jazykov.hovorí Manuela Hidalgová, matka detí vo veku päť a sedem rokov.Dopyt po lekciách z mandarínskej čínštiny vzrástol v španielskom hlavnom meste súbežne s ekonomickým rozmachom Číny. Len pred desiatimi rokmi nebolo bežné, aby sa tento jazyk vyučoval na súkromných a štátom dotovaných školách. Dnes túto možnosť poskytuje 89 škôl a niektoré majú čínštinu aj ako povinný predmet, približuje El País.