Ozzy Osbourne dúfa, že si kapela Black Sabbath ešte zahrá aj s bubeníkom Billom Wardom

Posledné koncerty boli horkosladké

Ward bol nespokojný s kontraktom

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Anglický spevák Ozzy Osbourne by chcel, aby si jeho niekdajšia kapela Black Sabbath ešte raz zahrala aj s bubeníkom Billom Wardom.Muzikant opustil skupinu v roku 2012 a na záverečnom turné ho nahradil Tommy Clufetos. Sedemdesiatročný Osbourne to uviedol v rozhovore pre magazín Kerrang!."Netešil som sa z toho, že tam Bill Ward nebol. Ľudia to dávajú za vinu mne, no úprimne, ja som za to nemohol. Je mi ľúto, že to s Billom nevyšlo. Tommy Clufetos bol skvelý, no my štyria sme to celé začali a mali sme to byť my štyria, kto to aj ukončil," vyhlásil interpret."Tie posledné štyri koncerty v Birminghame boli horkosladké, pretože myslíte na to, ako ďaleko sme to dotiahli, čo všetko sme vytvorili a bolo by dobré zdieľať to spoločne. Možno raz bude ďalší posledný koncert, uvidíme," dodal.Black Sabbath vznikli v roku 1968 v zostave Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler a Bill Ward. V roku 1979 Osbourna vyhodili pre jeho alkoholovú a drogovú závislosť. Nahradil ho Ronnie James Dio, ktorý zomrel v máji 2010 vo veku 67 rokov.Skupina sa v pôvodnej zostave vrátila na scénu v roku 1997 a následne vydala živý album Reunion (1998). V roku 2001 začali hudobníci pod dohľadom producenta Ricka Rubina nahrávať nový štúdiový album, no nedokončili ho a opäť sa rozišli.V roku 2006 Black Sabbath uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Návrat na scénu v najslávnejšej zostave oznámili 11. novembra 2011 v losangeleskom klube Whisky A Go Go. Spoluprácu ale neskôr odmietol Bill Ward, ktorý bol nespokojný s kontraktom. Trojicu Ozzy Osbourne, Geezer Butler a Tony Iommi tak doplnil Brad Wilk, ktorý spolupracoval napríklad s Rage Against The Machine či Audioslave.Spoločne nahrali poslednú štúdiovku 13 (2013), ktorou dobyli britský aj americký albumový rebríček. Kapela v roku 2017 ukončila kariéru. Tento rok získala Grammy za celoživotný prínos. Informácie pochádzajú z webstránky www.loudersound.com a archívu agentúry SITA.