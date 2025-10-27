Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sabína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. októbra 2025

Cintoríny v Stropkové budú počas Dušičiek otvorené nonstop, pribudli na nich novinky


Tagy: Cintoríny Dušičky Pamiatka zosnulých Sviatok všetkých svätých

Stropkovské cintoríny budú počas nadchádzajúcich sviatkov Pamiatky zosnulých otvorené nepretržite. Nonstop prevádzka na trojici cintorínov potrvá od pondelka 27. októbra do pondelka 3. novembra, pričom kaplnky ...



Zdieľať
gettyimages 1350932011 676x451 27.10.2025 (SITA.sk) - Stropkovské cintoríny budú počas nadchádzajúcich sviatkov Pamiatky zosnulých otvorené nepretržite. Nonstop prevádzka na trojici cintorínov potrvá od pondelka 27. októbra do pondelka 3. novembra, pričom kaplnky budú sprístupnené denne od 7:00 do 20:00. Mestský podnik Služba, ktorý spravuje mestské cintoríny, pripravil na dušičkové obdobie viacero noviniek.


Podľa riaditeľa mestského podniku Dušana Lukáča je najväčšou investíciou tohto roka komplexná výmena oplotenia na hornom cintoríne, ktorej predchádzal jarný výrub prerastených tují na južnej strane.

Dôstojnejšie pietne miesto


„K tomuto kroku sme pristúpili po dôkladnom zmapovaní ich stavu, ako aj na základe viacerých podnetov verejnosti,“ skonštatoval Lukáč s tým, že stromy svojím koreňovým systémom poškodzovali niektoré hrobové miesta a komplikovali ich údržbu. „Dovolím si povedať, že vďaka tomu získa pietne miesto dôstojnejší a estetickejší ráz, v neposlednom rade uľahčíme pozostalým údržbu hrobov,“ uviedol riaditeľ Služby.

Novinkou tohto roka je aj interaktívny informačný kiosk pri Dome nádeje. Návštevníkom umožní vyhľadať konkrétne hrobové miesto podľa mena zosnulého, zobraziť presnú polohu hrobu či informáciu o platnosti nájmu. Postupne v ňom pribudnú aj aktuálne oznamy a praktické informácie pre verejnosť. „Pripravujeme tiež aktualizáciu jestvujúcich informačných tabúľ na všetkých mestských cintorínoch,“ dodal Lukáč.

Okrem toho Služba obnovila strechu na kaplnke sv. Barbory. Ak to počasie dovolí, ešte na jeseň sa začnú aj terénne úpravy a výsadba novej zelene v okolí cintorína.

Dohľad mestskej polície


Mestská polícia Stropkov bude v období od 27. októbra do 3. novembra dohliadať na bezpečnosť, verejný poriadok a plynulosť dopravy v okolí cintorínov v meste aj v mestskej časti Bokša. Hliadky sa zamerajú na organizáciu dopravy, kontrolu parkovania a prevenciu krádeží kvetinovej výzdoby či kahancov.

Polícia vyzvala obyvateľov, ktorí majú cintorín v pešej dostupnosti, aby uprednostnili chôdzu pred využitím auta a znížili tak dopravný nápor. Zároveň, aby pri návštevách cintorínov dodržiavali úctu k pietnym miestam, dbali na čistotu, zvýšili opatrnosť pri osobných veciach a v prípade potreby spolupracovali s policajnými hliadkami.


Zdroj: SITA.sk - Cintoríny v Stropkové budú počas Dušičiek otvorené nonstop, pribudli na nich novinky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cintoríny Dušičky Pamiatka zosnulých Sviatok všetkých svätých
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Cintoríny sú upravené, návštevné hodiny predĺžené, mesto Martin je pripravené na Dušičky

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 