Pondelok 27.10.2025
27. októbra 2025
Cintoríny sú upravené, návštevné hodiny predĺžené, mesto Martin je pripravené na Dušičky
Mesto Martin je pripravené na obdobie Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, cintoríny sú upravené, návštevné ...
27.10.2025 (SITA.sk) - Mesto Martin je pripravené na obdobie Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, cintoríny sú upravené, návštevné hodiny predĺžené a mestská polícia posilní hliadky, aby zabezpečila bezpečný a pokojný priebeh sviatkov.
„Sviatky spomienok na našich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami, sú o úcte, spomienke a pokoji. Verím, že každý návštevník cintorína bude pristupovať s rešpektom nielen k pamiatke zosnulých, ale aj k prostrediu, ktoré si zaslúži našu ohľaduplnosť,“ uviedol primátor mesta Martin Ján Danko.
Na území mesta sa nachádza sedem sprevádzkovaných pohrebísk – Národný cintorín, pohrebiská na Sklabinskej ulici, Kolónii Hviezda, v Jahodníkoch, Záturčí, Priekope a Partizánsky cintorín s vojnovými hrobmi. Počas sviatkov budú otvorené denne od 8:00 do 21:00. Mesto zabezpečilo údržbu, kosbu a čistenie lístia na všetkých pohrebiskách.
Mestská polícia posilní hliadky a bude pomáhať pri organizácii dopravy. Vývoz odpadu sa zintenzívni a pribudnú kontajnery na triedený odpad. Zároveň mesto vyzýva obyvateľov, aby pri výzdobe hrobov používali prírodné a ekologické materiály namiesto plastov.
„Takto môžu Martinčania prispieť k ochrane životného prostredia a k zachovaniu dôstojnej atmosféry pietnych miest aj po skončení sviatkov,“ dodáva primátor.
Zdroj: SITA.sk - Cintoríny sú upravené, návštevné hodiny predĺžené, mesto Martin je pripravené na Dušičky © SITA Všetky práva vyhradené.
