 24hod.sk    Z domova

27. októbra 2025

Cintoríny sú upravené, návštevné hodiny predĺžené, mesto Martin je pripravené na Dušičky


Mesto Martin je pripravené na obdobie Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, cintoríny sú upravené, návštevné ...



gettyimages 1168053720 676x451 27.10.2025 (SITA.sk) - Mesto Martin je pripravené na obdobie Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, cintoríny sú upravené, návštevné hodiny predĺžené a mestská polícia posilní hliadky, aby zabezpečila bezpečný a pokojný priebeh sviatkov.


„Sviatky spomienok na našich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami, sú o úcte, spomienke a pokoji. Verím, že každý návštevník cintorína bude pristupovať s rešpektom nielen k pamiatke zosnulých, ale aj k prostrediu, ktoré si zaslúži našu ohľaduplnosť,“ uviedol primátor mesta Martin Ján Danko.

Na území mesta sa nachádza sedem sprevádzkovaných pohrebísk – Národný cintorín, pohrebiská na Sklabinskej ulici, Kolónii Hviezda, v Jahodníkoch, Záturčí, Priekope a Partizánsky cintorín s vojnovými hrobmi. Počas sviatkov budú otvorené denne od 8:00 do 21:00. Mesto zabezpečilo údržbu, kosbu a čistenie lístia na všetkých pohrebiskách.

Mestská polícia posilní hliadky a bude pomáhať pri organizácii dopravy. Vývoz odpadu sa zintenzívni a pribudnú kontajnery na triedený odpad. Zároveň mesto vyzýva obyvateľov, aby pri výzdobe hrobov používali prírodné a ekologické materiály namiesto plastov.

„Takto môžu Martinčania prispieť k ochrane životného prostredia a k zachovaniu dôstojnej atmosféry pietnych miest aj po skončení sviatkov,“ dodáva primátor.


Zdroj: SITA.sk

