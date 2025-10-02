Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

02. októbra 2025

Cintulovi za streľbu na Fica hrozí doživotie, prokurátorka mu navrhla „spravodlivý a zákonný trest“


Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici vo štvrtok ukončil dokazovanie v procese s Jurajom Cintulom, ktorý ...



686cfda334e99763884043 676x451 2.10.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici vo štvrtok ukončil dokazovanie v procese s Jurajom Cintulom, ktorý minulý rok strieľal v Handlovej na predsedu vlády Roberta Fica.


Ako vo svojej záverečnej reči uviedla prokurátorka Katarína Habčáková, obžalovanému navrhuje „spravodlivý a zákonný trest“. Pripomenula pritom, že Cintulovi hrozí za trestný čin teroristického útoku doživotný trest vo väzení. Súd však môže využiť aj mimoriadne zmierovacie ustanovenia.

Spodná hranica trestu


„Spodná hranica, pri ktorej môže pri tomto trestnom čine ísť, je 20 rokov,“ povedal Habčáková pre médiá. Doplnila, že podľa nej bolo jednoznačne preukázané, že obžalovaný svojím konaním naplnil všetky znaky trestného činu teroristického útoku.

„A už bude úlohou súdu, ako sa týmito dôkazmi vysporiada,“ doplnila prokurátorka. Pojednávanie bude pokračovať v stredu 8. októbra. Záverečnú reč by ešte mali predniesť právny zástupca poškodeného, obhajca obžalovaného a aj samotný Juraj Cintula.

Cintula, ktorý je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku, na začiatku procesu 8. júla neurobil vyhlásenie, či je vinný, alebo nevinný. Zároveň odmietol vypovedať.

Premiéra nechcel zabiť, iba zraniť


V priebehu procesu sa však vyjadril, že premiéra nechcel zabiť, iba zraniť, aby nemohol vykonávať funkciu predsedu vlády. Prokurátorka Katarína Habčáková pre médiá v júli potvrdila, že ju obhajca obžalovaného kontaktoval s ponukou na uzavretie dohody o vine a treste.

„Ale teda s podmienkou, že obvinený je ochotný prijať len trest vo výmere 12 rokov,“ povedala Habčáková. Tento návrh však podľa nej nie je možné prijať, pretože Trestný zákon neumožňuje, pokiaľ ide o trestný čin terorizmu, uložiť trest v spomenutej výmere.

„Trestný zákon za takýto trestný čin ukladá doživotie, ale sú tam zmierňovacie ustanovenia, kde je možné takýto trest zmierniť na 20 rokov. Čiže dolná hranica je 20 rokov,“ doplnila prokurátorka.

Spis má viac ako šesťtisíc strán


Prokurátorka oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podala v marci na ŠTS na Juraja Cintulu obžalobu pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Trestná vec bola na súde elektronickou podateľňou pridelená predsedovi senátu Igorovi Králikovi. Spis pozostáva z 18 zväzkov a má viac ako 6 200 strán.

Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil Cintula 15. mája minulého roku v Handlovej. Podľa orgánov činných v trestnom konaní atentátnik zaútočil pred domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí.

Cintulu obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.


Zdroj: SITA.sk - Cintulovi za streľbu na Fica hrozí doživotie, prokurátorka mu navrhla „spravodlivý a zákonný trest“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: atentát na premiéra Premiér Slovenskej republiky Streľba na premiéra Roberta Fica v Handlovej Súdny proces Súdy Teroristický útok
