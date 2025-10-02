Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

ADELI Medical Center pozýva na Strihací maratón: Sila priateľstva


V nedeľu 5. októbra 2025 sa ADELI Medical Center v Piešťanoch stane miestom, kde sa kadernícke umenie spojí s pomocou tým, ktorí ju potrebujú. Už 5. ročník ADELI Strihacieho maratónu: SILA ...



img_6231 676x449 2.10.2025 (SITA.sk) - V nedeľu 5. októbra 2025 sa ADELI Medical Center v Piešťanoch stane miestom, kde sa kadernícke umenie spojí s pomocou tým, ktorí ju potrebujú. Už 5. ročník ADELI Strihacieho maratónu: SILA PRIATEĽSTVA prinesie od 9.00 do 18.00 hod. maratón kreativity, krásy a solidarity.


ADELI Medical Center, najväčšie neurorehabilitačné centrum na Slovensku, je známe nielen špičkovou starostlivosťou o pacientov s poškodením nervovej sústavy, ale aj dôrazom na začleňovanie ľudí so špeciálnymi potrebami do spoločnosti. "Integráciu vnímame predovšetkým ako ochotu počúvať našich pacientov a ich rodiny. Vieme pochopiť ich potreby a byť im oporou. Strihací maratón je nádherným príkladom, ako sa dá spojiť užitočné s príjemným. Nožnice a fén tu nie sú len nástrojmi – stávajú sa symbolom zmeny, ktorá môže znamenať nový začiatok," hovorí Claudia Poidock, konateľka ADELI Medical Center.

O účesy a styling sa počas celého dňa postará známy kaderník Lukáš Očenáš spolu s tímom profesionálov zo spoločnosti Wella Professionals, dlhoročného partnera projektu. "Pomáhame ľuďom, ktorí chcú vo svojom živote napredovať," zdôrazňuje Lukáš Očenáš. "Odovzdávať pomoc ďalej je neuveriteľne napĺňajúci pocit," dodáva Henrieta Ričány zo spoločnosti SIROWA Slovakia.


Príbeh Amy Ondrlovej – tvár nádeje


Strihací maratón zároveň podporí aj 13-ročnú Amy Ondrlovú, ktorá po náročnej operácii chrbtice absolvovala rehabilitáciu v ADELI. Dosiahla obrovský pokrok – dokáže sa posadiť, chodiť s chodítkom a postupne sa vracia k aktívnemu životu a škole. Amy sníva o tom, že sa stane zdravotníčkou, aby mohla pomáhať iným. Strihací maratón je príležitosťou podporiť jej cestu – finančne prispieť je možné aj online prostredníctvom Nadácie ADELI: nadaciaadeli.sk/pribehy/pomoc-potrebuju/amy-ondrlova.

Nádej má veľa tvárí – buďte jednou z nich!


Príďte si dopriať nový účes, make up či styling a staňte sa súčasťou výnimočného dňa, kde sa spája krása, empatia a priateľstvo.

???? Kedy: nedeľa, 5. októbra 2025, 9.00 – 18.00
???? Kde: ADELI Medical Center, Piešťany
???? Rezervácie: 0907 674 277

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - ADELI Medical Center pozýva na Strihací maratón: Sila priateľstva © SITA Všetky práva vyhradené.

