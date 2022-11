Cirkev presahuje hranice vierovyznania a dotýka sa aj neveriacich, SaS zorganizuje diskusie o odluke od Vatikánskych zmlúv

Nesplnená požiadavka

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) zorganizuje diskusie o odluke od Vatikánskych zmlúv, ako aj finančnej odluke cirkví od štátu. Ako ďalej v tlačovej správe informuje Ivana Nittmannová z komunikačného oddelenia strany, SaS považuje otvorenie debaty o odluke od štátu za veľmi dôležité a upozorňuje na to práve dnes, v deň výročia podpisu Vatikánskych zmlúv.Prvá z diskusií sa uskutoční v pondelok 28. novembra a prístupná bude v online forme, druhú diskusiu strana zorganizuje v januári budúceho roka.„Odluka cirkví od štátu ostáva nesplnenou požiadavkou novembra ´89. Považujem za kľúčové, aby sme sa otvorene zhovárali o témach, ktoré môžu na prvý pohľad vyvolávať kontroverzie," uviedol expert SaS na osobné slobody Miroslav Žiak. Odluka cirkví od štátu, vzťah cirkví k LGBTI komunite alebo sexuálne zneužívanie kňazmi a biskupmi sú oblasti, ktoré podľa Žiaka presahujú hranice vierovyznania, pretože sa dotýkajú i neveriacich.„Naším cieľom je vzbudiť opätovný záujem o tému odluky cirkví od štátu a vyvolať celospoločenskú debatu. Túto tému má strana SaS v programe od roku 2010," vysvetlil Žiak.Podľa strany je úplne legitímne otvoriť debatu o mechanizme, ktorý by umožnil vyviazať sa z povinností finančne prispievať na chod cirkví, ako aj odluka Slovenska od podľa ich slov nevýhodných Vatikánskych zmlúv. Tvrdia, že Slovensko je zvrchovaný štát, ktorý sa neviaže na žiadne náboženstvo.Miroslav Žiak si myslí, že je potrebné cirkev pripraviť na modernú dobu, pretože spoločnosť sa od podpisu týchto zmlúv pred 22 rokmi výrazne posunula vpred.„Musíme si položiť otázku, či majú zmluvy slúžiť cirkevným hodnostárom na posilnenie ich názorov a pozícií alebo spoločnosti k lepšiemu a harmonickejšiemu spolunažívaniu. Tieto dva pohľady sú totiž v ostatnom čase v príkrom rozpore," upozornil Žiak.SaS pripomína, že nie je fér, aby na chod cirkví prispievali všetci občania rovnakým dielom.Poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Jana Bittó Cigániková (SaS) tvrdí, že názory a správanie najvyšších cirkevných hodnostárov nereprezentujú názory väčšiny veriacich a často sú podľa poslankyne v rozpore.„Zrejme aj pre neakceptovateľné konanie kňazov a ich skrývanie sa za Vatikánske zmluvy máme na Slovensku čoraz menej veriacich. Následky ich konania majú vážny dopad na našu spoločnosť, ako aj na psychické zdravie obetí, najmä detí a žien," dodala Cigániková.Poslankyňa v závere uviedla, že sa nebude nečinne prizerať na to, ako zákon cirkvám garantuje stále viac peňazí.