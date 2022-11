Heger si všimol, že Orbán má „starý“ šál a daroval mu jeden s nápisom Slovakia (foto)

Šál s mapou Veľkého Uhorska

Orbán zareagoval na kritiku

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger vo štvrtok na začiatku summitu predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Košiciach daroval maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi šál s nápisom Slovakia a slovenským štátnym znakom.„Všimol som si, že Viktor Orbán má starý šál, preto som mu dnes daroval nový,“ napísal Heger na sociálnej sieti a pridal spoločnú fotografiu s Orbánom a so šálom.Fotografiu zverejnil aj Orbán na sociálnej sieti s komentárom „Maďarsko - Slovensko - dvaja dobrí priatelia!“Maďarský premiér Viktor Orbán spôsobil tento týždeň rozruch, keď sa objavila v médiách jeho fotografia a video z futbalového štadióna, na ktorej má šál zobrazujúci mapu veľkého Uhorska.Slovenskí europoslanci Ivan Štefanec, Miriam Lexmann vydali vyhlásenie, v ktorom odmietli „nezmyselné provokácie Viktora Orbána“. Zároveň maďarského premiéra vyzvali k rešpektu k svojim susedom a k dodržiavaniu pravidiel.Orbána kritizoval aj slovenský minister zahraničných vecí Rastislav Káčer, ktorý označil takéto gestá za nemiestne. „Ako som pred niekoľkými rokmi komentoval gestá svojho premiéra v inej súvislosti, tak dnes zopakujem to isté v tejto situácii na margo iného premiéra. ´Hnus a humus´,“ napísal Káčer na svojom profile na sociálnej sieti.Podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie Andreja Stančíka j e to „extrémne necitlivé, obzvlášť vzhľadom na vojnu na Ukrajine, kde si Rusko odtrhlo časť cudzieho územia“.Viktor Orbán v utorok na sociálnej sieti napísal: „Futbal nie je politika. Nehľadajme to, čo tam nie je. Všetky maďarské tímy maďarskej národnej reprezentácie, nech žijú kdekoľvek!“