Cirkevná dychová hudba má 100 rokov, oslavovať bude v Detve koncertom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 22. novembra (TASR) - Presne 100 rokov, ktoré uplynuli od založenia, oslávi v sobotu 24. novembra o 17.00 h vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve tamojšia Cirkevná dychová hudba (CDH). Deň predtým, v piatok 23. novembra o 17.30 h, bude vo Farskom kostole sv. Františka Assiského v Detve ďakovná svätá omša za storočné pôsobenie CDH v Detve a za jej zosnulých členov.uviedla pre TASR hovorkyňa Mestského úradu v Detve Zuzana Vrťová.Na slávnostnom zasadnutí 5. októbra 2018 tamojšie mestské zastupiteľstvo udelilo CDH Cenu mesta Detva. Cenu jej udelili práve pri príležitosti 100. výročia založenia, za dlhoročnú činnosť, podieľanie sa na kultúrnom a spoločenskom živote, dlhoročné úspešné účinkovanie, propagáciu a udržiavanie tradície cirkevnej dychovej hudby.Korene dychovej hudby v Detve siahajú do rokov 1918 – 1919. Jej aktívnu činnosť podnietil dekan Ján Štrbáň, ktorý bol v roku 1921 ustanovený za správcu Rímskokatolíckej farnosti v Detve, ktorú spravoval do roku 1953. Po príchode organistu Martina Valenta, ľudovo známeho ako rechtor, sa zásluhou jeho hudobného vzdelania a talentu detvianska dychová hudba rozrástla. Cirkevná hudba okrem hrania na bohoslužbách, procesiách a púťach hrávala aj na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach.Začiatkom 50. rokov minulého storočia začali prichádzať noví mladí členovia, ktorých postupne vystriedala ďalšia generácia mladých ľudí pod vedením nového organistu, Františka Valenta. Ten ju viedol od roku 1960 do jeho úmrtia v roku 2016.Od roku 1990 väčšina členov súboru hrá súbežne aj v Dychovej hudbe Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve. V súčasnosti má CDH 22 členov.