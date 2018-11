SR v priebehu piatich rokov bude potrebovať 514.000 nových pracujúcich

Na snímke štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci projektu Prognózy vývoja pracovného trhu na Slovensku II spúšťa od piatka tzv. road show po všetkých krajoch Slovenska. Cieľom, ako povedal vo štvrtok na stretnutí s médiami jeho štátny tajomník Branislav Ondruš, je predstaviť výchovným a kariérnym poradcom v školách najnovšie výsledky prognóz dopytu na trhu práce.Podľa jeho slov práve títo odborníci by mali vedieť poradiť žiakom základných a študentom stredných škôl pri ich rozhodovaní o budúcom povolaní s ohľadom na potreby hospodárstva. Stále totiž vychádzajú zo škôl absolventi v odboroch, o ktoré na trhu práce nie je záujem a končia na úradoch práce.Prognóza vývoja potrieb trhu práce, ktorú vypracovala spoločnosť Trexima, podrobne analyzuje celkovú situáciu a predpovedá vývoj na najbližších päť rokov. Každoročne sa bude aktualizovať podľa vývoja trhu práce.Podľa prognózy Slovensko bude do roku 2023 potrebovať 514.000 nových pracujúcich. Až 60 % z nich nahradí odchádzajúcich z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Pracovné príležitosti budú vznikať najmä v priemysle, obchode, vzdelávaní, zdravotníctve, doprave a stavebníctve. Z regionálneho hľadiska bude s 90.000 pracovnými príležitosťami dominovať Bratislavský kraj, za ním Nitriansky s očakávaným počtom dodatočných pracovných príležitostí na úrovni 70.000. Najmenej pracovných miest bude do roku 2023 vytvorených v Banskobystrickom a Prešovskom kraji, a to na úrovni 50.000 až 55.000.Rezort práce vníma a oceňuje snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zvýšiť kvalitu, regulovať kvantitu a prispôsobiť štruktúru vzdelávacieho systému reálnym potrebám spoločnosti. Od roku 2014 tomu napomáha národný projekt MPSVR Prognózy vývoja na trhu práce v SR. Jeho prvou etapou sa začalo budovanie efektívneho systému zberu, analýz a hodnotenia informácií o potrebách trhu práce a uplatnení absolventov.V rámci projektu sa po prvý raz definovali potreby trhu práce a začala sa vyhodnocovať uplatniteľnosť absolventov v štruktúre pre rozhodovanie samosprávnych krajov. Nadväzujúci národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II v strednodobom horizonte piatich rokov (do roku 2023) kvantifikuje potreby trhu práce a sleduje uplatniteľnosť absolventov na vyššej úrovni. Do rozhodovacích procesov boli doplnené ďalšie rozšírenia, námety na inovácie a skvalitnenie systémov prognóz a tiež dopyt po pravidelnej aktualizácii výsledkov v súvislosti s vývojovými tendenciami. Tieto vylepšujúce prvky umožnia komplexné hodnotenie uplatniteľnosti absolventov.