Cirkus plný detských hviezd

Počas roka urobia klauni až 10 Cirkusov Paciento

11.7.2023 (SITA.sk) -V nedeľu vyrástol v areáli Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. v Dolnom Smokovci cirkusový stan. Od pondelka prebieha medzi deťmi nábor do cirkusového tímu. Všetci záujemcovia si vyberú disciplínu, v ktorej sa budú počas týždňa zdokonaľovať, aby svoj talent predviedli už tento piatok personálu, spolupacientom i rodičom. To všetko pod vedením profesionálnych zdravotných klaunov z o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors.približuje profesionálna zdravotná klaunka Lucia Barczi.Detskí pacienti si môžu vybrať z viacerých zručností - hádzanie kruhov, kúzlenie, točenie taniermi, vystúpenie so stuhami a šatkami, žonglovanie a podobne. Jednotlivé čísla, ktoré si deti pripravia, zdravotní klauni nakoniec zasadia do vymysleného príbehu. Tentokrát bude témou príbehu Cirkusu Paciento let balónom a počas piatkového predstavenia spoločne s deťmi poletia na dobrodružnú výpravu.Cirkus Paciento je týždňový program pre dlhodobo hospitalizovaných pacientov, ktorý popri pravidelných návštevách rozširuje možnosti pozitívneho pôsobenia prítomnosti zdravotných klaunov v nemocniciach. Zdravotní klauni počas nácviku s deťmi nemajú svoje typické kostýmy a červené nosy – ich prioritou totiž nie je rozosmiať malých pacientov, ale urobiť z nich na celý týždeň svojich spolupracovníkov, ktorí nakoniec zažiaria vo veľkolepom vystúpení.Cirkusový týždeň prebieha každý rok spravidla na 3 nemocničných oddeleniach detskej onkológie, 4 psychiatrických oddeleniach, ale aj v 3 špecializovaných liečebných zariadeniach. Tento obľúbený program priniesli zdravotní klauni v tomto roku deťom do Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya v Kremnici, na Psychiatrickú kliniku UN v Martine, na Kliniku detskej hematológie a onkológie a Kliniku detskej psychiatrie NÚDCH v Bratislave. Cirkusové šapitó postavili v júni v Špecializovanom liečebnom ústave Marína š.p. Kováčová a v auguste ho postavia aj v Detskej psychiatrickej liečebni Hraň. Cirkus Paciento na jeseň zavíta ešte na Psychiatrickú kliniku vo FN Nitra, na Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP v Banskej Bystrici a na Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN v Košiciach.Cirkus Paciento mohlo o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors zrealizovaťajDobrovoľníci zo Slovenskej sporiteľne pomáhali aj so stavaním cirkusového stanu v Kováčovej a pri stavaní stanu v Dolnom Smokovci zase podali pomocnú ruku dobrovoľní hasiči z DHZ Tatranská Lomnica.Informačný servis