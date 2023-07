Kto iný ako prezidentka by mal byť na summite NATO? Fico sa opäť mýli alebo zavádza, hovorí Čaputová

Spochybnenie mandátu prezidentky

Niekoľko mesačná príprava na summit

Ponuka stretnutia s poradcami

11.7.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Smer - sociálna demokracia Robert Fico sa podľa prezidentky Zuzany Čaputovej ako obyčajne mýli alebo účelovo zavádza. Uviedla to hlava štátu ako reakciu na utorkové vyhlásenia lídra opozičnej strany v súvislosti s jej cestou na summit Severoatlantickej aliancie (NATO) vo Vilniuse.Fico totiž mandát prezidentky spochybňuje a tvrdí, že o témach summitu NATO sa mala najskôr poradiť s predsedom vlády Ľudovítom Ódorom a predsedom Národnej rady SR Sme rodina ). Zuzana Čaputová odcestovala do Vilniusu so zámerom dosiahnuť čo najviac, pokiaľ ide o obranu slovenských záujmov.„Pokiaľ ide o spochybňovanie samotného mandátu prezidentky na summite, tak podľa ústavy aj medzinárodného práva je prezident najvyšším predstaviteľom štátu a jeho suverenity,“ vysvetlil poradca prezidentky a ústavný právnik Marián Giba v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytol hovorca prezidentky Martin Strižinec Podľa Gibu je s tým okrem iného spojené aj právne a politické zastupovanie štátu na najvyššej úrovni smerom k zahraničiu, na ktoré prezident nepotrebuje žiadne osobitné splnomocnenie.„Naopak, splnomocnenie prezidenta potrebujú v konkrétnych prípadoch iné orgány, napr. vláda, ak má z jeho poverenia dojednať medzinárodnú zmluvu. Berúc do úvahy, že prezident je aj hlavným veliteľom ozbrojených síl a Severoatlantická aliancia je medzinárodná organizácia kolektívnej obrany, by bolo skôr namieste sa pýtať, kto iný ako prezident by mal na jeho summite Slovensko zastupovať,“ skonštatoval Marián Giba.Giba ďalej uviedol, že príprava pozície Slovenskej republiky na summit prebiehala niekoľko mesiacov a začala už na jeseň minulého roka. V praxi to znamenalo intenzívnu komunikáciu a koordináciu pozície medzi prezidentkou a príslušnými ministrami, jednak bývalej, tak aj súčasnej vlády.„Výsledkom tejto koordinácie je informačný materiál k pozíciám a prioritám Slovenskej republiky na summite vo Vilniuse, ktorý štandardným spôsobom prijala vláda odborníkov na svojom zasadnutí ešte v prvých 30 dňoch svojho mandátu,“ uvádza sa v tlačovej správe.Ako Giba dodal, takýto postup prípravy národnej pozície je štandardný a prebiehal rovnako aj pri predchádzajúcich summitoch NATO, vrátane prípravy na summit v roku 2019, keď bola pri vláde strana Smer-SD. Súčasťou štandardného postupu nie je podľa ústavného právnika vysvetľovanie prijatej pozície členom parlamentných výborov prezidentom alebo prezidentkou.Kancelária prezidentky však ponúkla zástupcovi Zahraničného výboru NR SR stretnutie s poradcami prezidentky, ktorí sa na príprave podkladov k schválenej pozícii Slovenska podieľali. Pokiaľ ide o požiadavku Ukrajiny stať sa členom aliancie, na tomto summite sa o jej členstve rozhodovať nebude. Bude sa rozprávať iba o posilnení politickej a praktickej spolupráce s Ukrajinou, čo prezidentka považuje za veľmi dôležité.Predseda Smeru Fico tvrdí, že predseda Zahraničného výboru NR SR a poslanec Marián Kéry (Smer-SD) minulý týždeň oslovil prezidentku Čaputovú v súvislosti so summitom, chcel tak zhromaždiť myšlienky, s ktorými by prezidentka odcestovala do Vilniusu. Ako na utorkovej tlačovej besede skonštatoval predseda strany Fico, hlava štátu si však nenašla čas na stretnutie s ním.