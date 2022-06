Cirque du Soleil, pre mimoriadny záujem o show Corteo, pridáva ďalšie predstavenie v Bratislave

“Kids friendly“ termín

Slnečný cirkus, pôvodne pozostávajúci z 20 pouličných umelcov, v roku 1984 priniesol nový revolučný koncept cirkusového umenia a úspešne sa vyvíjal až ku vrcholu a svetovému líderstvu vo vystupovaní pred divákmi. Táto, v Montreale založená, kanadská organizácia priniesla údiv a potešenie už viac ako 200 miliónom divákov vo viac ako 450 mestách, vo viac ako 60-tich krajinách na šiestich kontinentoch.





16.6.2022 (Webnoviny.sk) - Jedinečná produkcia Cirque du Soleil - Corteo, ktorá len nedávno nanovo odštartovala svoju púť naprieč Európou, dorazí na Slovensko už na jeseň. V Bratislave, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu , bolo naplánovaných celkovo 6 podujatí.Premiéra show o klaunovi Maurovi, ktorý si predstavuje svoju vlastnú rozlúčku so svetom a predstavami sa ponára do minulosti a života, ktorý prežil, sa uskutoční 15.9.2022 o 20:00. Ďalšie predstavenie vo večerných hodinách, a teda v rovnakom čase sa uskutoční v piatok, 16.9.2022.Rodinne zamerané hodiny podujatí sa uskutočnia cez víkend. V sobotu, dokonca pre veľký záujem, Cirque du Soleil pridáva ďalší “kids friendly“ termín predstavenia o 12:00.„Zaznamenali sme veľký záujem o show Coreto. Z časového hľadiska sú obedňajšie predstavenia perfektné pre rodiny s deťmi,“ vyjadrili sa zástupcovia agentúry Vivien, ktorá podujatia organizuje.Okrem termínu, kedy Corteo odštartuje na pravé poludnie, sa v sobotu, 17.9.2022, uskutočnia ešte dve ďalšie show a to o o 16:00 a večerná o 20:00. V nedeľu, 18.9.2022, sú naplánované dve predstavenia, na 13:00 a derniéra v našich končinách na 17:00.Svetoznámy slnečný cirkus tento týždeň oslavuje 38. výročie od svojho vzniku. Na počesť svojich “narodenín“ pre priaznivcov pripravili “Cirque Week“.„Cirque du Soleil bol založený 16. júna 1984. Celý týždeň preto budú oslavovať toto výročie a pre návštevníkov pripravili špeciálne ceny vstupeniek, ktoré štartujú na neuveriteľných 33 eurách,“ vysvetľujú organizátori slovenskej časti turné.Vstupenky v rámci “Týždňa s Cirque“ budú od 16.6.2022, počas niekoľkých dní, dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.