Richard Müller nechce na koncertoch sklamať ani jediného diváka

Na koncertných pódiách sa s ním už môžeme stretávať úctyhodných 39 rokov, pričom stále platia jeho slová: „Teším sa na publikum. Pevne verím, že tí ľudia, ktorí na nás prídu, chcú na nás prísť a ja stále pociťujem veľkú zodpovednosť. Pretože nemám ani len najmenšiu ambíciu sklamať čo i len jediného diváka.“

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a aj dlhoročným spolupracovníkom mala aj tentoraz príprava koncertného programu na 22 Tour svoju osvedčenú podobu. „Ja som tentokrát do toho takmer vôbec nevstupoval,” upresňuje Richard a dodáva: „Celé to dal dokopy náš kapelník a bubeník Juraj Kuchárek. Ja som to len jemne skorigoval do výslednej podoby.“



Po týždňových skúškach vyrazil ešte v máji Richard aj s celou kapelou na koncerty do Česka, ku ktorým v druhej polovici júla pribudne aj šestnásť slovenských miest. Jej členmi sú Michal Žáček (saxofón), Štefan Lengyel (gitara), Martin Wittgruber (klávesy), Martin Gašpar (basová gitara), Juraj Kuchárek (bicie) a trojica vokalistov (Anna Horthová, Klára Mockovčiaková, Rado “Vrabec” Orth - kedysi spevák a gitarista kultových Made II Mate, ktorého členmi boli aj Gašpar a Wittgruber).

Koncertný playlist je postavený primárne na skladbách z Richardových sólových albumov vydaných v rokoch 1992-2001. Popri “must” pesničkách resp. “povinných jazdách”, ktoré nemôžu chýbať počas Müllerových koncertov si fanúšikovia môžu vychutnať aj koncertne menej známe skladby - napríklad Flétnu do žita z prvého Richardovho českého albumu, v ktorej mu hosťovali Robert Kodym a David Koller. A napriek tomu, že na pódiá vstupuje Richard už 39. sezónu, podľa vlastných slov: „...ešte predtým ako naňho vyjdem, mávam poväčšine strašnú trému. Ale keď už na ňom som, tak sa to trošku zlepší.”

Vstupenky na ’22 Tour Richarda Müllera sú k dispozícii v sieti Predpredaj.sk.

Playlist koncertov 22 Tour

Milovať teba (Nočná optika) Flétnu do žita (český album) Karel z americkej Prahy (33) Knižný príbeh (Nočná optika) V tom istom meste (Nočná optika) Nebude to ľahké (Neuč vtáka lietať) Milovanie v daždi (33) Klid, mír a pokora (Ešte) Nahý II. (01) Cigaretka na dva ťahy (LSD) Srdce jako kníže Rohan (český album) Baroko (český album) Po schodoch (Bioelektrovízia) Koniec sveta (Koniec sveta) Štěstí je krásná věc (V penzionu Svět)

Termíny slovenských koncertov

21.7. Stará Ľubovňa22.7. Svidník23.7. Banská Štiavnica24.7. Veľký Krtíš30.7. Šamorín31.7. Košice7.8. Medzilaborce11.8. Galanta18.8. Šurany19.8. Kremnica20.8. Zvolen21.8. Lednické Rovne25.8. Rimavská Sobota26.8. Michalovce27.8. Bardejov28.8. Gelnica