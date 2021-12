Cirque du Soleil sa s predstavením Corteo predstaví už v sepembri 2022

O CIRQUE DU SOLEIL

21.12.2021 (Webnoviny.sk) -Jedinečné predstavenie, ktoré v taliančine znamená posledná rozlúčka, sa uskutoční vnav dňochDiváci tohto podujatia sa môžu tešiť na tajuplný príbeh Klauna, ktorý si predstavuje svoj vlastný pohreb. Kto by však čakal smutné chvíle, je na omyle. Cirque du Soleil totiž poslednej rozlúčke vdýchne absolútne iný rozmer, ako by divák mohol očakávať!Umelci z predstavenia Corteo okrem karnevalovej atmosféry ponúknu nevídané akrobatické kúsky či už na zemi, či vo vzduchu, alebo prostredníctvom artistického náčinia. Publiku predstavia aj ľudské marionety, trampolíny, héliový tanec vo vzduchu, ale aj klasické klaunovské kúsky, ako žonglovanie, či žartíky, a omnoho viac! A to všetko v kombinácii s vynikajúcimi hereckými výkonmi či orginálnou hudobnou produkciou a Live spevom. Fascinujúce vystúpenia umocní úchvatná scéna. Unikátne pódium, javiskové záclony inšpirované Eiffelovou vežou, či ručne maľované javiskové závesy dodávajú pódiu teatrálnu veľkoleposť.Predaj vstupeniek na podujatie Corteo sa spustil len pred niekoľkými dňami a usporiadateľ už hlási enormný záujem o lístky na predstavenia. "Veľmi nás teší, že záujem o kultúru a zážitky neutícha a predstavenie Corteo si priaznivci Cirque du Soleil nechcú nechať újsť. V priebehu niekoľkých dní Slováci zakúpili veľký počet vstupeniek, určite tomu dopomohol aj predvianočný čas, keďze zážitkové darčeky sú veľmi populárne," prezradili zástupcovia agentúry Vivien, ktorá predstavenie usporiada.Informačný servis