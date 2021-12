Vydrží koalícia celé štyri roky? Skrátiť volebné obdobie referendom nebude možné, hovorí Kollár

Ústavné právo poslancov

Okrúhly stôl v parlamente

21.12.2021 - Súčasná štvorkoalícia strán Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina, Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí vydrží do konca tohto voleného obdobia s tým, že zmena ústavy, aby sa mohlo skrátiť volebné obdobie, by už neplatila na to aktuálne. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár.„Nedá sa inak, ako vydržať, lebo nemáme zákonnú možnosť to skrátiť. Museli by sme zmeniť ústavu, ale ak by sme to aj spravili, tak to nemôže platiť retrospektívne. Až od roku 2024 by tak mohol platiť zákon, ktorý by hovoril, že sa dá skrátiť volebné obdobie vlády,“ odpovedal Kollár na otázku, či vydrží vládna štvorkoalícia do konca volebného obdobia.Vysvetlil, že ak už by niekto kandidoval, stal sa poslancom a zložil poslanecký sľub, tak by zároveň vedel, že jeho volebné obdobie sa môže skrátiť. Teraz sú však poslanci volení na štyri roky a „majú ústavné právo byť poslancami celé štyri roky". Nemôže sa niekto podľa šéfa parlamentu len tak rozhodnúť zvoleným poslancom toto ústavné právo zobrať.Na otázku, či v tomto volebnom období už nebude možné referendom skrátiť volebné obdobie vlády, odpovedal „presne tak“. „My vieme upraviť ten zákon tak, aby to bolo možné do budúcnosti," zdôraznil.Ako ďalej povedal, o zmenu ústavy, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie, sa bude snažiť. „Na poslednej koaličnej rade som tento návrh predniesol, no zatiaľ som nenašiel podporu," podotkol. Mieni preto urobiť druhý krok. V parlamente zvolá okrúhly stôl, za ktorý pozve všetkých lídrov parlamentných politických strán, aby sa dohodli, čo ďalej. „Budeme to musieť riešiť, lebo chcem, aby tu takáto možnosť bola," dodal šéf parlamentu.Ústavný súd SR tento rok v júli rozhodol, že referendová otázka o predčasných voľbách nie je v súlade s ústavou. Na súd sa v tejto veci obrátila prezidentka Zuzana Čaputová. Po verdikte ústavných sudcov hlava štátu povedala, že referendum o skrátení volebného obdobia vypíše, ak parlament zmení ústavu a požiada o jeho vyhlásenie. Petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách iniciovali opozičné strany Smer – sociálna demokracia a Hlas – sociálna demokracia.