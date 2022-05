Cirque du Soleil sa s predstavením Corteo vydali na dobrodružstvo naprieč Európou

Jedinečná produkcia Corteo

27.5.2022 - Corteo, jedno z najočarujúcejších javiskových vystúpení jedinečného Cirque du Soleil , sa po dvojročnej pauze bez vystúpení konečne vracia do Európy. Prvým vystúpením v chorvátskom Splite zaháji polročnú púť naprieč 18timi európskymi mestami. Slnečný cirkus so šou Corteo v Splite zaznamenal obrovský úspech a beznádejne vypredal všetky predstavia.







Slovensko je pripravené očariť v dňoch 15. – 18. septembra 2022. Dychberúce umenie akrobacie, popretkávané divadelným a hudobným umením, sa uskutoční v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu . Vstupenky na podujatia sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.

Predstavenia v Bratislave

štvrtok 15. september 2022 o 20.00



piatok 16. september 2022 o 20.00



sobota 17. september 2022 o 16.00 a 20.00



nedeľa 18. september 2022 o 13.00 a 17.00





O CIRQUE DU SOLEIL

Slnečný cirkus, pôvodne pozostávajúci z 20 pouličných umelcov, v roku 1984 priniesol nový revolučný koncept cirkusového umenia a úspešne sa vyvíjal až k vrcholu a svetovému líderstvu vo vystupovaní pred divákmi. Táto v Montreale založená, kanadská organizácia priniesla údiv a potešenie už viac ako 200 miliónom divákov vo viac ako 450 mestách, vo viac ako 60-tich krajinách na šiestich kontinentoch. Cirque du Soleil je vo vlastníctve i manažovaný Cirque du Soleil Entertainment Group.



Jedinečná produkcia Corteo uzrela svetlo sveta po prvýkrát v Montreale v apríli 2005 pod taktovkou skvelého Finziho Pascu. Odvtedy, počas svojej pódiovej transformácie v roku 2018, ohúrila viac než 9 miliónov divákov v dvadsiatich krajinách a na 4 kontinentoch sveta.Corteoznamená v taliančine posledná púť, resp. pohreb, avšak v podaní Cirque du Soleil sa jedná o radostný sprievod poslednej cesty klauna. Predstavenie spája hereckú vášeň s eleganciou a silou akrobatov, ktorí vtiahnu divákov do divadelného sveta umenia, komédie a spontánnosti, a to všetko v tajuplnej atmosfére medzi nebom a zemou.Klaun si predstavuje svoj vlastný pohreb, odohrávajúci sa v karnevalovom prostredí, na ktorý potichu dozerajú láskaví anjeli. V šou sa môžete tešiť na kontrast veľkého s malým, smiešneho s tragickým, dokonalosť perfektného so šarmom nedokonalosti, s vyzdvihnutím sily, ale aj krehkosti klauna, jeho múdrosti a dobroty. Tie ilustrujú dávku ľudskosti, prítomnej v každom z nás.Lyrická a hravá hudba znie Corteom počas celej ceremónie, kde sa ilúzia snúbi s realitou. Počas tohto predstavenia je pódium umiestnené v strede arény a miesto podujatia delí na dve polovice. Každá polovica divákov vidí tu druhú, a vďaka tomu ponúka jedinečnú perspektívu nielen predstaveniu, ale tiež oku účinkujúcich. Nevídanú atmosféru v scénickej show od Cirque du Soleil umocňuje úchvatná scéna. Javiskové záclony, inšpirované Eiffelovou vežou, ako i ručne maľované javiskové závesy, dodávajú pódiu teatrálnu veľkoleposť.Duncan Fisher, viceprezident sekcie turné vystúpení, sa vyjadril: “Sme úplne nadšení, že konečne môžeme priniesť Corteo do Európy. Naši účinkujúci čakali dva roky, aby mohli opäť a znova zažiť radosť a energiu publika, ktoré bude s originálnym inscenovaním Cortea zažívať emocionálny a magicky návrat Cirque du Soleil na pódia, a kedy diváci môžu po prvý raz uvidieť i cítiť vystúpenie z perspektívy umelcov.”