Vo veku 60 rokov zomrel Andy Fletcher, zakladajúci člen Depeche Mode

Andy Fletcher

... bol členom obľúbenej skupiny viac ako štyri desaťročia, od vydania ich debutového albumu Speak & Spell z roku 1981. V roku 2002 založil vydavateľstvo s názvom Toast Hawaii a pôsobil aj ako dídžej. V roku 2020 ho spolu s ďalšími členmi Depeche Mode uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.

Depeche Mode

... vznikli v roku 1980 v Basildone. Na konte majú štrnásť štúdiových albumov - Speak & Spell (1981), A Broken Frame (1982), Construction Time Again (1983), Some Great Reward (1984), Black Celebration (1986), Music For The Masses (1987), Violator (1990), Songs Of Faith And Devotion (1993), Ultra (1997), Exciter (2001), Playing The Angel (2005), Sounds Of The Universe (2009), Delta Machine (2013) a Spirit (2017).





26.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 60 rokov zomrel Andy Fletcher, zakladajúci člen a klávesák skupiny Depeche Mode . Informuje o tom portál NME, podľa ktorého zatiaľ nezverejnili príčinu úmrtia.„Sme šokovaní a plní obrovského smútku z predčasného odchodu nášho drahého priateľa, člena rodiny a kolegu z kapely Andyho 'Fletcha' Fletchera," oznámili Depeche Mode v oficiálnom vyhlásení.„Fletch mal naozaj srdce zo zlata a bol vždy tam, keď ste potrebovali podporu, rozhovor, zasmiať sa alebo si dať pivo," dodali a zároveň požiadali o rešpektovanie súkromia Fletcherovej rodiny.