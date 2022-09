Cirque du Soleil sa v Bratislave pripravuje na veľkolepú šou, stihnú si však užiť i krásy hlavného mesta

O Corteo:

O CIRQUE DU SOLEIL

14.9.2022 (Webnoviny.sk) -Premiéra, predstavenie, ktoré sa najviac približuje klasickej cirkusovej tematike, sa uskutoční už tento štvrtok,na, na ktorom aktuálne prebiehajú prípravy jedinečnej šou. Slneční cirkusanti dorazili do Bratislavy začiatkom týždňa a s nadšením sa pustili do stavby unikátnej scény, ktorú priviezli na 25 kamiónoch. Zatiaľ, čo sa technická zložka tímu a produkcia stará o prípravy, účinkujúci si užívajú zaslúžené voľno prostredníctvom spoznávania miest, ktoré navštívia. "V Bratislave som prvýkrát, momentálne ešte nemám konkrétny plán, ale rozhodne chcem navštíviť mesto, ktoré si prejdem na svojom bicykli," hovorí Stephane Allard, ktorý v Corteo pôsobí ako huslista, ale taktiež alternuje postavu bieleho klauna.Práve bieleho klauna v minulosti stvárnil slovenský umelec, herec a mím Juraj Benčík, ktorý v Bratislave predstavenie uvidí po neuveriteľných desiatich rokoch! "Veľmi sa teším, že stretnem starých priateľov a som veľmi zvedavý na nové tváre a na zmeny v šou,” vyznáva sa Benčík. Okrem bieleho klauna, ktorému počas vystúpení Juraj vdýchol život minimálne päťstokrát, vo vyše 100 predstaveniach stvárnil i hlavnú postavu klauna Maura, ktorý si predstavuje svoj vlastný pohreb, ktorý v taliančine znamená práve Corteo.Celé predstavenie sa odohráva vo veselom duchu, na počesť oslavy jeho života. Obklopený členmi cirkusu, za prítomnosti anjela, si naposledy oblieka svoj kostým a vstupuje na javisko. Jeho životný príbeh, na ktorý počas predstavenia spomína, si diváci v Bratislave užijú počas 7 predstavení, počnúc premiérovým –Ďalšie predstavenia sa uskutočnia. V sobotu,sa uskutočnia tri predstavenia o. V nedeľu,a derniéra predstavenia Corteo sa uskutoční o. "Predstavenie Corteo, s pravou cirkusovou tematikou, je vhodné aj pre detského diváka, z tohto dôvodu sme v minulosti pridávali i ďalšie denné predstavenia, a nielen o ne je obrovský záujem. Aktuálne dopredávame posledné voľné lístky, ktoré je ešte možné zakúpiť na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal," priblížili zástupcovia agentúry Vivien, ktorá Cirque du Soleil do našich končín prináša pravidelne.Corteo, v taliančine znamená posledná púť, resp. pohreb, no v podaní Cirque du Soleil ponúka radostný sprievod poslednej cesty Klauna. Predstavenie, ktoré spája hereckú vášeň s eleganciou a silou akrobatov, vtiahne divákov do divadelného sveta umenia, komédie a spontánnosti v tajuplnej atmosfére medzi nebom a zemou.Informačný servis