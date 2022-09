Ušetrite CO2 aj peniaze. Zapojte sa do Európskeho týždňa mobility so ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko sa ako ekologický dopravca aj tento rok pridáva k Európskemu týždňu mobility



Cestovať so zľavou 50 % môžu naši zákazníci už od piatku 16. 9. do štvrtku 22. 9. 2022



14.9.2022 (Webnoviny.sk) -Každé využitie vlakovej dopravy namiesto tej automobilovej znamená šetrenie emisií. Za rok 2021 tak Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ušetrila viac ako 281-tisíc ton oxidu uhličitého. To predstavuje množstvo, ktoré dokáže ročne spotrebovať národný park Slovenský raj.Tí, čo necestujú vlakom bežne, si to môžu vyskúšať aspoň na týždeň. V septembri sa totiž už tradične uskutoční podujatie Európsky týždeň mobility, do ktorého sa opäť zapojí aj ZSSK. Za cestovanie vlakom počas tohto týždňa našich zákazníkov odmeníme mimoriadnou zľavou. O polovicu lacnejšie sa budú môcť odviesť v 2. vozňovej triede vo všetkých vlakoch kategórie Os a REX.A čo ak niekto cestuje aj s bicyklom? Ten mu počas celého týždňa prepravíme vo vlakoch Os a REX bezplatne (bez cestovného lístka) až do naplnenia kapacity. Mimoriadne výhodné ceny platia už od piatku 16. 9. do štvrtku 22. 9. 2022.Zľavnené cestovné lístky si naši zákazníci môžu zakúpiť v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK , prostredníctvom e-shopu a mobilnej aplikácie IDeme vlakom zvolením zľavy "EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY" alebo priamo vo vlaku u sprievodcu. Na tratiach tatranských elektrických železníc (TEŽ) a ozubnicovej železnice (OŽ) si môžu zakúpiť zľavnený SMS lístok ako i zľavnené blokové cestovné lístky. Pri platbe kreditom zo zákazníckeho konta ZSSK ID si môžu uplatniť aj ďalšiu zľavu využitím bonusového kreditu. Zvýhodnené lístky si môžu zakúpiť od 16. 9. 2022. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke - https://www.zssk.sk/tyzden-mobility/ Ako sme už na začiatku uviedli, vlaková doprava je k životnému prostrediu oveľa šetrnejšia. Na premiestnenie porovnateľného množstva cestujúcich vlakom totiž oproti individuálnej automobilovej alebo autobusovej doprave potrebujeme oveľa menší priestor. (Kým my potrebujeme na premiestnenie 50 000 ľudí za hodinu v jednom smere len 9 metrov trate, pre autobusy je nutných 35 metrov cesty a pre automobily až 175 metrov cesty.) Železničná doprava je zároveň šesťkrát energeticky úspornejšia ako cestná doprava. Pri spotrebe iba 2 % celkovej energie EÚ prepraví až 8 % cestujúcich. Viac informácií o ekologickom aspekte vlakovej dopravy nájdete na našej webovej stránke - https://www.zssk.sk/sme-ekologicki/ Informačný servis