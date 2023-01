Cirque du Soleil sa vracia na Slovensko. Predstavením OVO divákov vtiahne do farebného sveta hmyzu

Predstavenie pre dospelákov i najmenších

Vyše 100 členný tím z 25 rôznych krajín

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Jedinečná produkcia OVO, ktorá sa doposiaľ predstavila pred zrakmi viac ako 7 miliónov ľudí v 155 mestách, v 26 rôznych krajinách, prichádza na Slovensko.OVO, jedno z najfarebnejších javiskových vystúpení jedinečného Cirque du Soleil , je pripravené uchvátiť slovenských divákov a prostredníctvom dych berúcich akrobacií ponúknuť pohľad do života hmyzu, neutíchajúcej energie a pohybu.Tajomstvá prírody, spolu so Slnečným cirkusom, objavia diváci počas siedmich predstavení, ktoré sa uskutočnia v Bratislave, v TIPOS Aréne – Zimný štadión Ondreja Nepelu, v dňoch 19. až 22. októbra 2023.OVO vyžaruje mimoriadne šoumenstvo, ktoré nabáda k predstavivosti a prebudí naše vnútorné dieťa svojou bezprostrednou veselosťou. Obrovský zážitok vyvolá i v najmenších, v ktorých, bez pochýb, zanechá hlbokú nielen umeleckú, ale i edukatívnu stopu.OVO je vtipné a chaotické, no zároveň rozkošné aj tajuplné predstavenie, v ktorom diváci spoznajú desiatky druhov hmyzu. Od mohutných cvrčkov, skáčucich na trampolínach, cez rozkošnú lienku, sebavedomú muchu až po hypnotickú pavúčiu samičku, ktorá sa krúti vo svojej pavučine, ale aj mnohých ďalších.Predstavenie zobrazuje farebný ekosystém, ktorý sa hemží životom, kde hmyz pracuje, loví, lezie, trepotá sa, či sa hrá, ale aj bojuje. Dokonca hľadá aj lásku! Zabehnutý rytmus života hmyzu preruší moment, keď sa v strede ich prirodzeného prostredia objaví záhadné VAJCE...



OVO (v portugalčine „vajce“), tvorí vyše 100 členný tím z 25 rôznych krajín sveta vrátane 52 artistov, ktorí na scénu prinášajú akrobatické akty na najvyššej úrovni. Nezabudnuteľný zážitok zo šou umocňuje atmosféra, ktorú dotvárajú úchvatné kostýmy, nádherná pódiová scéna a živá hudobná produkcia.



Diváci si farebný svet roztomilého hmyzu v podaní OVO Cirque du Soleil v Bratislave užijú počas 7 predstavení, počnúc premiérovým – 19.10.2023 o 20:00. Ďalšie predstavenia sa uskutočnia 20.10.2023 o 20:00. V sobotu, 21.10.2023, sa uskutočnia tri predstavenia o 12:00, 16:00, 20:00. V nedeľu, 22.10.2023 o 13:00 a derniéra predstavenia OVO sa uskutoční o 17:00.



Vstupenky na všetky podujatia budú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal od 3. februára 2023 od 10.00 hod.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/CIRQUE-DU-SOLEIL-OVO?ID_partner=60

O Cirque du Soleil

Cirque du Soleil nanovo definoval svetové vnímanie cirkusu, a to od začínajúcich talentov, až po etablované mená. Kanadská organizácia, so sídlom v Montreale, sa stala na 6 kontinentoch globálnym lídrom v oblasti živej zábavy vďaka vytváraniu pohlcujúcich a ikonických zážitkov na svetovej úrovni.



Cirque du Soleil sa spája s publikom tým, že je skutočný, ľudský a inkluzívny. Spoločnosť, ktorá má privilégium spolupracovať s umelcami zo 64 krajín, privádza k životu ich kreativitu na pódiách po celom svete a jej cieľom je pozitívne vplývať na ľudí, komunity a planétu pomocou svojich najdôležitejších nástrojov: kreativity a umenia.



V priebehu rokov sa Slnečnému cirkusu podarilo inšpirovať viac ako 220 miliónov ľudí vo viac ako 70 rôznych krajinách sveta.



