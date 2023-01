Tublatanka oslávi výročie založenia na 40 rockov Dobrí priatelia tour

Legendárna Tublatanka oslavuje 40 rokov na hudobnej scéne. Martin Ďurinda, Juraj Topor a Peter Schlosser aktuálne finalizujú nový album a pripravujú 40 rockov Dobrí priatelia tour. To zahŕňa 12 koncertov, začínajú 16. marca v Leviciach, ďalšími zastávkami budú Banská Bystrica, Dolný Kubín, Topoľčany, Pezinok, Košice, Prešov, Bardejov, Púchov, Bratislava, Trnava a Martin.





"Veľmi sa tešíme na fanúšikov na výročných koncertoch. Mnohí z nich pri nás stoja od vzniku skupiny, fandia nám toto dlhé obdobie a my si to vážime. Mnohí fanúšikovia pribudli až neskôr, keď sa dostali k našej hudbe alebo navštívili koncert. Najmladšími fanúšikmi sú dnes deti našich starých verných fanúšikov. Začínam si uvedomovať, že sme viacgeneračná skupina a to ma teší," hovorí líder Tublatanky Martin Ďurinda.Tublatanka odohrala prvý koncert v Bratislave 31. januára 1983. Vydala jedenásť radových albumov, ten prvý s názvom Tublatanka v roku 1985 ešte ako amatérska skupina."Roky ubiehali dosť rýchlo, ani sme si to nestačili uvedomiť a zrazu je tu štyridsiatka. Mnohé kapely sa za tie roky rozpadli alebo niekam stratili. Nás teší, že sme vydržali na hudobnej scéne a máme ďalšie plány aj veľmi dobrých fanúšikov," pripomenul Ďurinda. "V začiatkoch kariéry našej kapely boli úplne iné časy. Boli sme radi, keď sme si zohnali zo zahraničia kvalitné hudobné nástroje, gitary, bubny, zosilňovače a mali svoju skúšobňu. Tešili sme sa, keď sme za pár peňazí alebo aj zadarmo predstavili publiku naše prvé pesničky. Najviac sme sa potešili, keď sme dostali možnosť ako mladá neprofesionálna a ešte navyše aj rocková skupina nahrať a vydať prvý album, čo nebolo v tých časoch bežné. Museli sme prekonávať problémy s cenzúrou textov aj hudby v bývalom režime socialistického Československa. Na propagáciu koncertov nám v začiatkoch stačilo vylepiť pár plagátov a každý o tom hneď vedel. Nebol internet a ani médiá nefungovali ako dnes, no aj tak sme mali koncerty naplnené nadšenými fanúšikmi," rekapituluje líder kapely.

