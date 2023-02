Čísla hovoria jasnou rečou. Obľúbenosť poisťovania sa v banke stúpa

Stopercentný nárast za 5 rokov

Úvery v hodnote miliónov eur

Dôležité roky partnerstva

1.2.2023 (Webnoviny.sk) -Obľuba nakupovania pod jednou strechou na Slovensku rastie. A to aj pri financiách. Potvrdzujú to dáta poisťovne KOOPERATIVA. Za 20 rokov uzavrelo nejaký druh poistenia prostredníctvom najväčšej banky na Slovensku už viac ako pol milióna Slovákov. Celkovo majú až 826-tisíc aktívnych poistných zmlúv bankopoistenia. Spolupráca banky s poisťovňou im totiž prináša okrem bankových produktov aj možnosť získania životného či neživotného poistenia na mieru.K aktívnejšiemu využívaniu bankopoistenia prispieva komplexnosť služieb, flexibilita prispôsobovania sa potrebám klientov banky, inovácie a nové digitálne riešenia. Vďaka tomu ide v súčasnosti o jeden z najdynamickejšie sa vyvíjajúcich segmentov finančného a poistného sektora."Výsledky, ktoré sa nám darí dosahovať vďaka strategickej spolupráci so Slovenskou sporiteľňou svedčia o veľkom potenciáli bankopoistenia. A to nielen z hľadiska bilancovania, ale tiež z pohľadu očakávania vývoja. Dopyt klientov rastie nielen po komplexných riešeniach ich finančných potrieb, ale aj možností, ako ich získať," hovorípredseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.O trend nárastu obľúbenosti a uzatvárania poistenia v pobočkách Slovenskej sporiteľne hovorí aj fakt, že za ostatných päť rokov narástlo predpísané poistné o sto percent. Na konci roka 2022 presahovalo hodnotu 211,5 miliónov eur."Potešujúci vývoj na Slovensku je príkladom úspešného obchodného partnerstva medzi našou spoločnosťou a Erste Group. Je to jeden z mnohých pozitívnych príkladov v našej skupine," konštatujepredseda dozornej rady Vienna Insurance Group (VIG). Partnerstvo iniciovali vtedajší generálny riaditeľ Erste Group Andreas Treichl a Günter Geyer.Klienti Slovenskej sporiteľne majú najväčší záujem o úverové poistenie a tiež o flexibilný produkt životného poistenia, ktorý spája tvorbu ich finančných rezerv a krytia rizík. Z oblasti neživotného poistenia je to zase poistenie nehnuteľnosti a domácnosti či cestovné poistenie."Pre klientov chceme mať širokú ponuku služieb na jednom mieste. Poistenie patrí medzi dôležité piliere dobre zabezpečeného a finančne zdravého klienta. Čo je zároveň hlavným cieľom banky a preto budeme spoluprácu s poisťovňou rozvíjať," konštatujeCEO Slovenskej sporiteľne.V rámci spolupráce sprostredkovala poisťovňa KOOPERATIVA úvery Slovenskej sporiteľni v kumulovanej výške 279 miliónov eur. Po započítaní predaja aj cez kanály sesterskej Komunálnej poisťovne sprostredkovali poisťovne skupiny VIG Slovenskej sporiteľni za ostatných 20 rokov úverové objemy v celkovej výške viac ako 335 miliónov eur."Spolu so Slovenskou sporiteľňou úspešne budujeme portfólio spokojných klientov. V KOOPERATIVE nepoľavujeme a stále hľadáme priestor, ako byť ešte úspešnejší na trhu bankopoistenia a ako ponúkať klientom produkty najväčšej retailovej banky na Slovensku. Táto symbióza veľmi dobre funguje v prospech obidvoch strán," dodávaV rámci 20 rokov partnerstva medzi poisťovňou KOOPERATIVA a Slovenskou sporiteľňou sa strategicky významným stal rok 2008, keď materská skupina Vienna Insurance Group (VIG) získala Poisťovňu Slovenskej sporiteľne. Tá sa následne v apríli 2018 s cieľom posilniť činnosti v oblasti bankopoistenia stala súčasťou poisťovne KOOPERATIVA. Rok 2018 patrí zároveň medzi najúspešnejšie roky spolupráce, a to aj vďaka zavedeniu technologickej novinky – tabletu do predajného procesu v banke. Táto inovácia umožňuje realizovať personalizované riešenia pre klientov vrátane poistenia.Informačný servis