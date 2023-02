Danilov varuje pred maximálnou eskaláciou z ruskej strany, Ukrajina žiada západných spojencov o rýchlu dodávku zbraní

Druhá vlna

Rozhodujúce mesiace

1.2.2023 (Webnoviny.sk) - Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov varoval pred „maximálnou eskaláciou“ vojny na Ukrajine zo strany Ruska. V rozhovore pre televíziu Sky News poukázal na to, že Rusko „zhromažďuje všetko možné, robí manévre a výcvik“.Očakáva tiež, že približne polovica z viac ako 320-tisíc vojakov mobilizovaných v Rusku vlani v septembri sa zapojí do druhej vlny. Podľa Danilova je zároveň možné, že ruský vodca Vladimir Putin sa pokúsi o ďalší útok zo severu, juhu a východu, tak ako vlani 24. februára, možno dokonca aj v čase výročia.Ukrajina sa preto pripravuje na všetky možnosti, povedal Danilov s tým, že tentoraz má značne väčšiu podporu západných partnerov ako pred rokom. Tajomník bezpečnostnej rady očakáva príchod ešte krvavejších dní.„Prešli sme náročným obdobím, ale som si vedomý, že hlavné boje ešte len prídu a udejú sa tento rok, v priebehu dvoch až troch mesiacov. Toto budú rozhodujúce mesiace vo vojne,“ povedal.Ukrajina preto žiada západných partnerov, aby jej rýchlo poslali viac zbraní. Spojenci jej len nedávno, hoci oneskorene, sľúbili moderné tanky a teraz Kyjiv žiada o stíhačky.„Bolo by skvelé, keby to boli stíhačky Typhoon. F-16ky sú tiež dobré. Akákoľvek pomoc bude dobrá,“ skonštatoval Danilov.Cieľom Kyjiva je získať späť všetko územie, ktoré obsadili ruské sily, a to nielen od 24. februára 2022, ale od roku 2014, keď Rusko nelegálne anektovalo Krym. Ukrajina určite vyhrá, vyhlásil Danilov, „pretože máme za sebou všetku podporu sveta“.