Čistá ropa z Ruska už dorazila do uzla Uneč

Moskva 29. apríla (TASR) - Rusko v pondelok oznámilo, že z krajiny už prúdi čistá ropa. Vyhlásil to hovorca ruského podpredsedu vlády Dmitrija Kozaka, podľa ktorého čistá ropa dorazila na poludnie miestneho času do uzla Uneča blízko rusko-bieloruskej hranice.Bieloruská štátna ropná firma Belneftechim krátko popoludní zase uviedla, že do krajiny ešte čistá ropa z Ruska nedorazila a tamojšie rafinérie stále pracujú len v obmedzenom režime.Moskva a Minsk sú v rovnakom časovom pásme.Poľsko, Nemecko, Ukrajina a ďalšie krajiny minulý týždeň v dôsledku kontaminácie pozastavili dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba. Zastavenie týchto dodávok zasiahlo aj ďalšie štáty, ktoré dovážajú ropu cez Družbu.Podpredseda ruskej vlády Kozak v piatok (26. 4.) po rokovaniach v bieloruskom Minsku vo svojom vyhlásení uviedol, že sa s dotknutými krajinami dohodli na spoločných opatreniach na odstránenie následkov kontaminácie. To malo Moskve umožniť obnovenie dodávok a transport čistej ropy na hranice s Bieloruskom do 29. apríla.Ruský monopol spoločnosti Transnefť v piatok uviedol, že znečistenie, ktoré viedlo k pozastaveniu toku ropy do Európy, by mohlo byť úmyselné, informovala tlačová agentúra Interfax.Problém vznikol minulý týždeň, keď neidentifikovaný ruský výrobca kontaminoval ropu veľkým množstvom organických chloridov, ktorý sa zvyčajne používajú na zvýšenie produkcie ropy, ale musia sa odstrániť pred odoslaním ropy odberateľom, pretože môžu zničiť rafinérske zariadenia.Znečistenie bolo odhalené na súkromnom termináli Samara Transnefť, odkiaľ sa ropa dodáva do systému Družba. Do tohto terminálu prúdi ropa od mnohých malých producentov. Ich mená ruská strana nezverejnila, ale vyšetrovatelia už údajne prehľadali niekoľko súkromných spoločností v meste Samara.