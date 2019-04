Španielska strana Občania nevstúpi do spojenectva so socialistami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 29. apríla (TASR) - Španielska stredopravá liberálna strana Občania (Ciudadanos) v pondelok oznámila, že chce stáť na čele politickej opozície v krajine a vylučuje vstup do vládneho spojenectva so socialistami, ktorí zvíťazili v nedeľných predčasných parlamentných voľbách. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Hovorkyňa strany Občania Inés Arrimadasová deň po voľbách odmietla začatie akýchkoľvek rokovaní so Španielskou socialistickou robotníckou stranou (PSOE) súčasného premiéra Pedra Sáncheza.Okrem Občanov zápasia o vedúce postavenie v pravicovom krídle politického spektra aj dve ďalšie strany, ktorým sa, tak ako celkovo pravici, nepodarilo v dolnej komore parlamentu získať väčšinu.Stredopraví Občania získali 57 z 350 kresiel, teda viac než v predchádzajúcich voľbách pred troma rokmi, ale stále zaostávajú za svojím konzervatívnym súperom v pravicovom politickom tábore, za Ľudovou stranou (PP), ktorej počet zákonodarcov v dolnej komore (Kongrese poslancov Španielska) sa po nedeľných voľbách znížil o polovicu zo 137 na 66.Ľudová strana bola dominantnou silou, keď sa ešte pri moci v Španielsku striedali iba konzervatívci a socialisti. Teraz síce PP uznala, že dosiahla zlé výsledky, ale tvrdí, že ostáva vedúcou opozičnou silou.Santiago Abascal, líder krajne pravicovej strany Vox, ktorá sa "vyšvihla" z nuly na 24 zákonodarcov, v pondelok vyhlásil, že pravica nebola schopná zosadiť Sáncheza práve vinou zlého výkonu Ľudovej strany.