Čistá voda patrí deťom

Bratislava 25. septembra (OTS) - Voda je pre ľudský život nevyhnutná. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a UNICEF však 2,1 miliardy ľudí nemá v domácnosti prístup k bezpečnej a čistej vode a takmer 844 miliónov ľudí na celom svete nemá prístup k čistej pitnej vode vôbec. Problém dodržiavať pitný režim majú najmä deti, ktoré sú chorobami z kontaminovanej vody ohrozené najviac.Takmer 1 miliarda ľudí na celom svete nemá prístup k čistej pitnej vode. Hnačka spôsobená pitím kontaminovanej vody je stále hlavnou príčinou chorôb a úmrtí dojčiat a detí v rozvojovom svete. Nedostatok čistej pitnej vody spôsobuje viac úmrtí ako HIV / AIDS spolu s maláriou. Vzhľadom k alarmujúcim číslam sa P&G a Metro rozhodli angažovať v tejto oblasti. Prostredníctvom programu Čistá voda deťom poskytnú pitnú vodu v oblastiach s jej nedostatkomSlovenskou ambasádorkou sa stala, populárna herečka a čerstvá mama, ktorá situáciu nedostatku pitnej vody zažila na vlastnej koži: „Program Čistá voda deťom funguje už od roku 2004. Vedci z P&G vyvinuli špeciálne čistiace balíčky, ktoré z vody odstraňujú patogénne mikroorganizmy a rozptýlené čiastočky. Ich použitie je naozaj jednoduché. Prášok sa nasype do znečistenej vody, zamieša sa a po prefiltrovaní je za 30 minút voda použiteľná na pitie. Prostredníctvom partnerských charitatívnych organizácií sa vďaka čistiacim balíčkom poskytlo 15 miliárd litrov pitnej vody v 90 krajinách sveta, kde ľudia najviac bojujú s nedostupnosťou pitnej vody. Teraz môžu čistú vodu darovať aj zákazníci predajní Metro na Slovensku. Jednoduchým nákupom výrobkov P&G ako sú plienky Pampers, vložky Always, produkty vlasovej starostlivosti Head & Shoulders a Pantene, výrobky pre starostlivosť o domov a tkaniny Ariel, Lenor a Jar alebo produkty pre mužov Old Spice a Gillette" vyjadrila sa k téme, marketingová manažérka P&G.