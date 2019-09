Dvaja účastníci moskovských protestov zostanú vo väzbe do 27. decembra

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. septembra (TASR) - Súd v Moskve v stredu rozhodol, že dvaja zo stíhaných vo vecí nepovolených zhromaždení, ktoré sa konali počas leta v Moskve, zostanú vo väzbe. Informoval o tom spravodajský portál Novaja gazeta.V prípade vysokoškolského študenta ekonómie Jegora Žukova súd rozhodol, že zostane v domácom väzení až do 27. decembra. Žukov je obvinený z verejných výziev k extrémizmu.Vyšetrovateľ svoju žiadosť o predĺženie domáceho väzenia zdôvodnil obavou, že Žukov by sa mohol. Poukázal aj na to, že Žukov opakovane cestoval do zahraničia, ale pas, ktorý vlastní, vyšetrovateľom neodovzdal.Dodal, že Žukovovu vinu potvrdili výpovede svedkov i výpoveď jeho samého, ako aj odborné posudky znalcov. Žukov všetky obvinenia naďalej odmieta. Pred súdom vyhlásil, že nechce utiecť pred stíhaním, pretože chce svoju nevinu preukázať na súde.Žukov bol zadržaný 2. augusta v rámci vyšetrovania, ku ktorým došlo po nepovolenej demonštrácii v Moskve 27. júla.Mesiac po zadržaní vyšetrovatelia toto obvinenie stiahli, ale vzniesli voči Žukovovi nové - tentoraz pre výzvy na. Žukov sa ich údajne dopustil v štyroch videách, ktoré v roku 2017 zverejnil na svojom kanáli na YouTube.Ruská Federálna služba pre finančný monitoring (Rosfinmonitoring) Žukova následne v septembri zaradila na zoznam extrémistov a teroristov.Moskovský súd v stredu rozhodol predĺžiť vyšetrovaciu väzbu aj v prípade aktivistu Samariddina Radžabova, ktorý je obvinený z účasti na nepokojoch a násilia páchaného na vládnom činiteľovi.Radžabov je obvinený, že na zhromaždení, ktoré sa 27. júla konalo v Moskve, hodil plastovú fľašu smerom k policajtom, pričom jedného z nich údajne zasiahol do hlavy a spôsobil mu fyzickú bolesť. Radžabov vinu odmieta, i keď priznal, že na protestnej akcii bol.