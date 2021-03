Čistenie zubov - najväčšie mýty

A tak v mnohých prípadoch, hoci sa o zuby staráme, je to podľa našich predstáv a zaužívaných vzorcov, ktoré však nie vždy zodpovedajú tým správnym. Niet preto divu, že výsledok môže byť odlišný ako očakávaný. Ako teda na správnu ústnu hygienu, ktorá zaručí žiarivý úsmev v každom veku? Čo sú fakty a čo mýty o čistení zubov?

Zdedené zuby žiadna sláva

Vyhovoriť sa na iných je vždy najjednoduchšie, no nikdy nie najúčinnejšie. Zdediť totiž môžete zlé návyky, nie zlé zuby, a tak hádzať všetko na genetiku vám v tomto prípade vôbec nepomôže. Čo vám však pomôcť môže, je začať od seba.

Malé zúbky – malá starostlivosť

Tu skôr platí, čo sa za mladi naučíš, poslúži ti celý život. Pokiaľ svoje deti vediete k správnej starostlivosti od prvého zúbka, dáte im pevné základy pre správnu ústnu hygienu počas celého života. Navyše práve slabšie mliečne zúbky sa kazia viac a hoci vypadnú, pokiaľ bola starostlivosť zanedbaná, potopa po nich nie je vhodným základom pre dospelácku zubnú nadstavbu.

Život bez sladkostí - zuby bez kazov

Hoci cukor je jed a jeho negatívne pôsobenie začína práve v ústnej dutine, nie je to len cukor, ktorý na zuby a ďasná pôsobí nepriaznivo. Za svoje môžu aj kyseliny, farbivá či kofeín obsiahnuté v strave a nápojoch.

Tehotenstvo a horšie zuby

Vyhovárať sa na bábätko je naozaj nemiestne, hoci hormonálne výkyvy počas tehotenstva robia svoje s celým organizmom, teda aj so zubami a ďasnami. Každopádne aj tento stav sa dá riešiť pomocou správnej starostlivosti o ústnu dutinu.

Sedliacky rozum a babské rady na zdravé zuby

Veru nepostačia. Rovnako ako nepostačí jablko namiesto zubnej kefky a pasty, keďže aj ono vylučuje cukry a kyseliny prispievajúce k vzniku kazov. Ani bylinkové čaje nevyriešia všetko, nakoľko tiež prispievajú k vytváraniu zubného povlaku.

Správna kefka - základ pre zdravé zuby

Správna zubná kefka, pravidelnosť, no aj vhodná strava sú základom pre správnu starostlivosť o zuby. Kde začať a ako vybrať vhodnú kefku? Aké kefkové možnosti momentálne máme? Aký je rozdiel medzi elektrickou a sonickou zubnou kefkou? A do ktorej sa oplatí investovať? Pozreli sme sa im bližšie na štetiny.

Klasická zubná kefka

Štandardné kefky sa líšia tvarom, dĺžkou štetín a ich tvrdosťou. Vybrať si môžete aj z rôznych materiálov a farieb rúčky, no tu už ide skôr o dizajnovú záležitosť. Medzi kvalitné, a preto obľúbené patria zubné kefky Curaprox , charakteristické štetinami rôznej tvrdosti od veľmi mäkkých, až po stredne tvrdé, sú šetrné k citlivým zubom a ďasnám. Extrémne husté vlákna sa dostanú do všetkých potrebných (medzi)priestorov, pričom si zachovávajú svoju pevnosť počas celej doby použitia. Kefky s menšou hlavou sú vhodné aj pre menšie detské ústne dutiny. Efekt manuálnej zubnej kefky závisí od toho, ako efektívne ju používame, takže celá snaha a účinok čistenia je na nás.

Elektrická zubná kefka

Poháňaná elektromotorčekom odvedie takmer celú ručnú prácu za vás. Aj tu je však vhodné ovládať techniku čistenia zubov a kefku správne navigovať. Samotné krúživé pohyby už má vo svojich štetinách a vlastne v hlave, kde tkvie jej účinnosť odvodená od počtu ťahov za minútu. Tie môžu kmitať od 2 500 – 7 000, čo sa nám s bežnou kefkou v rovnakom čase nikdy nepodarí.

Elektrické zubné kefky sa teda líšia počtom otáčok, funkcií a samozrejme dizajnom. Určené pre celú rodinu umožnia aj menej dôkladným členom domácnosti mať svoj chrup v skvelom stave.

Sonická zubná kefka

Predstavuje o čosi vyšší level v porovnaní s jej elektrickou kolegyňou. Sonická zubná kefka je totiž okrem rafinovaných čistiacich pohybov doplnená aj o funkciu čistenia medzizubných priestorov a to práve vďaka jej vysokým frekvenciám, na ktorých je založená. Kým oscilačná elektrická kefka kmitá v rámci minúty do spomínaných 7 000 otáčok, výkonný motorček sonickej kefky vytvára až 30 000 a viac kmitov za minútu. A to je už veru beh na dlhé zubné trate. Okrem toho je hlavica sonickej kefky podobná s tradičnou manuálnou kefkou, čo je prirodzenejšie a šetrnejšie k zubom aj ich okoliu, na strane druhej, takéto vysokofrekvenčné upratovanie nemusí vyhovovať každému.

Sonické zubné kefky sú svojou sofistikovanosťou ešte o čosi ďalej a so zabudovaným časovačom dokážu čistiť zuby presne 2 minúty a s pomocou chytrého telefónu a aplikácie mať pod kontrolou chrup celej rodiny. So sonickými kefkami sa už jednoducho nikto na nič nemôže vyhovárať, zato usmievať sa budete všetci krajšie, ako keď ste ich nepoznali.