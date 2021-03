Podvodníci ryžujú na zúfalstve ľudí, Darknet zahltili falošné vakcíny proti koronavírusu

Falošné certifikáty o negatívnosti

Rýchlosť rastu nelegálneho trhu je alarmujúca

25.3.2021 - Množstvo ponúkaných vakcín proti ochoreniu COVID-19 stúplo na nelegálnom kybernetickom trhu za posledné tri mesiace o 300 percent.V tlačovej správe to uviedol bezpečnostný výskumný tím Check Point Research, ktorý mapuje nelegálny trh s očkovacími certifikátmi aj vakcínami. Na takzvanom darknete je v súčasnosti viac ako 1 200 účtov, ktoré ponúkajú falošné vakcíny.Ich predajcovia pochádzajú zväčša zo Spojených štátov amerických (USA), Ruska, ale aj európskych krajín ako Španielsko, Nemecko či Francúzsko. Očkovací certifikát je v ponuke za 250 amerických dolárov, negatívny test za 25 dolárov a jedna dávka vakcíny sa predáva za 500 dolárov.„Cena jednej dávky vakcíny sa na hackerských fórach pohybuje od päťsto do tisíc amerických dolárov. Medzi inzerovanými nájdete vakcínu od AstraZenecy za 500 dolárov, Johnson&Johnson za 600 dolárov a za rovnakú sumu sa predáva aj vakcína Sputnik,“ povedal Andrej Aleksiev, riaditeľ Check Point Software Technologies na Slovensku.Okrem toho sa objavili aj webové stránky, ktoré ponúkajú možnosť vytvoriť autenticky vyzerajúce negatívne výsledky testov. Dokumenty sú profesionálne vyrobené, vygenerovanie by nemalo trvať viac ako 30 minút a cena jedného je 25 amerických dolárov.Predajcovia dokonca ponuky dopĺňajú aj o špeciálne akcie. Na jednom z fór sú v ponuke falošné výsledky testov, ktoré kupujúci získa do 24 hodín. V prípade, ak sa zákazník rozhodne kúpiť dva, tretí dostanete zdarma.Aleksiev dodal, že rýchlosť rastu nelegálneho trhu s falošnými certifikátmi a výsledkami testov je alarmujúca a predstavuje veľké riziko. Falošné certifikáty totiž umožnia ľuďom vstúpiť na palubu lietadla, prekročiť hranice, zúčastniť sa na podujatiach či nastúpiť do nového zamestnania.