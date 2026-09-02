|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 2.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Linda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Čistíte si zuby naozaj všade? Nový rad prémiových kefiek pomáha odhaliť miesta, ktoré pri čistení nevedomky vynechávame
Traja zo štyroch ľudí pri čistení zubov nepokryjú celý chrup. Napriek tomu väčšina z nás verí, že pre svoj úsmev robí maximum. Každodenná ústna hygiena často prebieha automaticky a pocit ...
Zdieľať
2.9.2026 (SITA.sk) - Traja zo štyroch ľudí pri čistení zubov nepokryjú celý chrup. Napriek tomu väčšina z nás verí, že pre svoj úsmev robí maximum.
Každodenná ústna hygiena často prebieha automaticky a pocit dokonale vyčistených zubov tak nemusí vždy zodpovedať skutočnosti. Nová generácia prémiových modelov Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige preto prináša inteligentnejší spôsob čistenia. Vďaka inteligentnej spätnej väzbe priamo na kefke pomáha odhaliť vynechané miesta a vedie k dôkladnejšej starostlivosti o celý chrup.
Tento prístup zodpovedá aj očakávaniam dnešných spotrebiteľov. Tri štvrtiny ľudí chcú technológiu, ktorá sa ľahko prispôsobí ich potrebám, a 67 % je otvorených využitiu umelej inteligencie na zlepšenie starostlivosti o ústnu dutinu. Moderné technológie sa tak stávajú prirodzenou súčasťou každodenných návykov a prinášajú väčšiu istotu aj kontrolu nad tým, ako sa staráme o svoj úsmev.
Každý deň venujete starostlivosti o zuby niekoľko minút, ale bez správnej spätnej väzby len ťažko zistíte, aká efektívna vaša rutina skutočne je. Nová generácia Philips Sonicare preto prináša väčší prehľad priamo počas čistenia a mení bežný návyk na intuitívny a príjemný zážitok. Kefky využívajú inteligentnú technológiu, ktorá v reálnom čase navádza a zároveň kontroluje kompletné pokrytie chrupu. Svetelná signalizácia na rukoväti vám napovie, kedy máte danú časť úst skutočne vyčistenú a môžete sa presunúť na ďalšiu.
Po dokončení čistenia sa na displeji zobrazí prehľadná mapa pokrytia chrupu. Ľahko tak zistíte, či niektoré oblasti nepotrebujú ešte trochu pozornosti. Funkcia TouchUp vás následne navedie späť tam, kde je potrebné pokračovať, bez toho, aby bolo nutné opakovať celý čistiaci cyklus. Pomôže vám tak získať istotu, že ste svojmu úsmevu venovali kompletnú starostlivosť.
"Väčšina pacientov je presvedčená, že si svoje zuby čistí dôkladne. V ordinácii však vidíme, že takmer každý automaticky vynecháva rovnaké oblasti, predovšetkým vnútorné plochy zubov a zadné stoličky. Okamžitá spätná väzba sonických kefiek Philips v kombinácii s mapou pokrytia pomáha rýchlo odhaliť tieto chyby a zlepšiť techniku čistenia," vysvetľuje zubná lekárka MDDr. Nela Kindl.
Vďaka integrovanému dotykovému displeju máte všetky zásadné informácie priamo na očiach, nemusíte siahať po telefóne ani inom zariadení. Displej zobrazuje zvolený režim, intenzitu, ale aj stav batérie a opotrebovanie hlavice. Súčasťou všetkých modelov je aj trojúrovňový senzor tlaku. Kefka vás upozorní, ak tlačíte príliš silno alebo, naopak, málo a pomôže starať sa o zuby účinne, ale zároveň šetrne k ďasnám.
Za pocitom dokonale čistých zubov stojí sonická technológia novej generácie s inovovaným motorom. V kombinácii s hlavicou Philips Sonicare A3 Premium All-in-One odstraňuje povlak 20× účinnejšie než manuálna kefka, a to aj na ťažko dostupných miestach. Výsledkom sú až 15× zdravšie ďasná a viditeľne belšie zuby už počas jedného dňa.
Každý model ponúka široké možnosti prispôsobenia podľa individuálnych potrieb – od každodenného čistenia cez starostlivosť o citlivé zuby a ďasná až po bielenie. Podľa zvoleného variantu je k dispozícii až 24 kombinácií nastavenia. Vybrané modely navyše spájajú dôkladné čistenie s jemnou masážou ďasien a Philips Sonicare 9900 DiamondClean Prestige pridáva aj program na rozjasnenie a leštenie zubov.
Popri pokročilých funkciách zohráva pri novej generácii kefiek Philips dôležitú úlohu aj dizajn. Elegantné matné odtiene, napríklad tmavá kremenná, búrkovo modrá, biela perleťová, nebesky ružová, spolu s minimalistickým spracovaním premieňajú kefku na prémiový doplnok, ktorý prirodzene zapadne do každej modernej kúpeľne.
Viac informácií nájdete na stránke www.philips.sk/sonicare
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čistíte si zuby naozaj všade? Nový rad prémiových kefiek pomáha odhaliť miesta, ktoré pri čistení nevedomky vynechávame © SITA Všetky práva vyhradené.
Každodenná ústna hygiena často prebieha automaticky a pocit dokonale vyčistených zubov tak nemusí vždy zodpovedať skutočnosti. Nová generácia prémiových modelov Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige preto prináša inteligentnejší spôsob čistenia. Vďaka inteligentnej spätnej väzbe priamo na kefke pomáha odhaliť vynechané miesta a vedie k dôkladnejšej starostlivosti o celý chrup.
Tento prístup zodpovedá aj očakávaniam dnešných spotrebiteľov. Tri štvrtiny ľudí chcú technológiu, ktorá sa ľahko prispôsobí ich potrebám, a 67 % je otvorených využitiu umelej inteligencie na zlepšenie starostlivosti o ústnu dutinu. Moderné technológie sa tak stávajú prirodzenou súčasťou každodenných návykov a prinášajú väčšiu istotu aj kontrolu nad tým, ako sa staráme o svoj úsmev.
Viditeľná starostlivosť o váš úsmev
Každý deň venujete starostlivosti o zuby niekoľko minút, ale bez správnej spätnej väzby len ťažko zistíte, aká efektívna vaša rutina skutočne je. Nová generácia Philips Sonicare preto prináša väčší prehľad priamo počas čistenia a mení bežný návyk na intuitívny a príjemný zážitok. Kefky využívajú inteligentnú technológiu, ktorá v reálnom čase navádza a zároveň kontroluje kompletné pokrytie chrupu. Svetelná signalizácia na rukoväti vám napovie, kedy máte danú časť úst skutočne vyčistenú a môžete sa presunúť na ďalšiu.
Po dokončení čistenia sa na displeji zobrazí prehľadná mapa pokrytia chrupu. Ľahko tak zistíte, či niektoré oblasti nepotrebujú ešte trochu pozornosti. Funkcia TouchUp vás následne navedie späť tam, kde je potrebné pokračovať, bez toho, aby bolo nutné opakovať celý čistiaci cyklus. Pomôže vám tak získať istotu, že ste svojmu úsmevu venovali kompletnú starostlivosť.
"Väčšina pacientov je presvedčená, že si svoje zuby čistí dôkladne. V ordinácii však vidíme, že takmer každý automaticky vynecháva rovnaké oblasti, predovšetkým vnútorné plochy zubov a zadné stoličky. Okamžitá spätná väzba sonických kefiek Philips v kombinácii s mapou pokrytia pomáha rýchlo odhaliť tieto chyby a zlepšiť techniku čistenia," vysvetľuje zubná lekárka MDDr. Nela Kindl.
Všetko dôležité máte priamo vo svojej dlani
Vďaka integrovanému dotykovému displeju máte všetky zásadné informácie priamo na očiach, nemusíte siahať po telefóne ani inom zariadení. Displej zobrazuje zvolený režim, intenzitu, ale aj stav batérie a opotrebovanie hlavice. Súčasťou všetkých modelov je aj trojúrovňový senzor tlaku. Kefka vás upozorní, ak tlačíte príliš silno alebo, naopak, málo a pomôže starať sa o zuby účinne, ale zároveň šetrne k ďasnám.
Za pocitom dokonale čistých zubov stojí sonická technológia novej generácie s inovovaným motorom. V kombinácii s hlavicou Philips Sonicare A3 Premium All-in-One odstraňuje povlak 20× účinnejšie než manuálna kefka, a to aj na ťažko dostupných miestach. Výsledkom sú až 15× zdravšie ďasná a viditeľne belšie zuby už počas jedného dňa.
Každý model ponúka široké možnosti prispôsobenia podľa individuálnych potrieb – od každodenného čistenia cez starostlivosť o citlivé zuby a ďasná až po bielenie. Podľa zvoleného variantu je k dispozícii až 24 kombinácií nastavenia. Vybrané modely navyše spájajú dôkladné čistenie s jemnou masážou ďasien a Philips Sonicare 9900 DiamondClean Prestige pridáva aj program na rozjasnenie a leštenie zubov.
Popri pokročilých funkciách zohráva pri novej generácii kefiek Philips dôležitú úlohu aj dizajn. Elegantné matné odtiene, napríklad tmavá kremenná, búrkovo modrá, biela perleťová, nebesky ružová, spolu s minimalistickým spracovaním premieňajú kefku na prémiový doplnok, ktorý prirodzene zapadne do každej modernej kúpeľne.
Viac informácií nájdete na stránke www.philips.sk/sonicare
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čistíte si zuby naozaj všade? Nový rad prémiových kefiek pomáha odhaliť miesta, ktoré pri čistení nevedomky vynechávame © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
VI GROUP predstavuje Strmé Vŕšky: komorný projekt rodinných domov v Záhorskej Bystrici
VI GROUP predstavuje Strmé Vŕšky: komorný projekt rodinných domov v Záhorskej Bystrici
<< predchádzajúci článok
Čistíte si zuby naozaj všade? Nový rad prémiových kefiek pomáha odhaliť miesta, ktoré pri čistení nevedomky vynechávame
Čistíte si zuby naozaj všade? Nový rad prémiových kefiek pomáha odhaliť miesta, ktoré pri čistení nevedomky vynechávame